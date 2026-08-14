Rimuovono ombrelloni e lettini: vigili picchiati dai bagnanti

I soggetti individuati sono stati segnalati all’autorità giudiziaria

Due episodi distinti, avvenuti a poche ore di distanza, hanno visto coinvolti agenti della Polizia municipale nel Cilento. Prima a Villammare, frazione costiera di Vibonati, dove un vigile sarebbe stato aggredito da un uomo in stato di alterazione. Poi a Casal Velino, dove due agenti intervenuti per rimuovere alcune attrezzature lasciate sulla spiaggia sarebbero stati insultati e spinti da alcuni bagnanti.Il primo episodio si è verificato nella giornata di ieri. Un 40enne, secondo quanto ricostruito, avrebbe iniziato a creare problemi sul lungomare, molestando alcune persone e disturbando i clienti di uno stabilimento balneare.La situazione ha richiesto l’intervento della Polizia municipale. A raggiungere l’uomo è stato l’agente Vito Iula, che avrebbe cercato di riportarlo alla calma e interrompere il comportamento molesto.La colluttazione sul lungomareIl tentativo di riportare la situazione alla normalità sarebbe però fallito. Il 40enne avrebbe prima rivolto insulti all’agente e poi sarebbe passato all’aggressione fisica.Ne sarebbe nata una colluttazione, durante la quale il vigile è riuscito a bloccare l’uomo anche grazie all’intervento di un turista che si trovava sul posto e ha fornito il proprio aiuto.Il 40enne è stato quindi arrestato. Al termine degli accertamenti è stato sottoposto agli arresti domiciliari, mentre proseguiranno le verifiche sull’esatta dinamica dell’aggressione e sulle contestazioni a suo carico.A Casal Velino tensione per gli ombrelloni lasciati sulla spiaggiaA distanza di poche ore, un altro episodio ha coinvolto due agenti della Polizia municipale, questa volta sul litorale di Casal Velino.L’allarme è scattato intorno alle 7 di questa mattina, quando alcuni bagnanti hanno segnalato la presenza sull’arenile di ombrelloni e altre attrezzature da spiaggia lasciate senza custodia.Due agenti sono intervenuti per effettuare le verifiche e procedere alla rimozione del materiale. Durante l’intervento, però, sarebbero stati raggiunti da alcuni vacanzieri.La situazione sarebbe rapidamente degenerata: gli agenti sarebbero stati prima aggrediti verbalmente e successivamente spinti.Indagini dei carabinieriSul posto sono arrivati i carabinieri della Stazione di Pisciotta, che hanno identificato le persone presenti e raccolto gli elementi necessari per ricostruire quanto accaduto.I soggetti individuati sono stati segnalati all’autorità giudiziaria. Saranno ora gli accertamenti a chiarire le responsabilità individuali e l’esatta dinamica dell’episodio.La doppia aggressione ha suscitato la reazione della Cgil, che ha espresso solidarietà agli agenti coinvolti e posto l’accento sulle condizioni di sicurezza in cui si trovano a operare quotidianamente gli appartenenti alla Polizia municipale.Due episodi diversi, ma accomunati dalla tensione nei confronti di operatori impegnati sul territorio e nei luoghi maggiormente frequentati durante la stagione estiva.