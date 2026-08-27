Rapinano turista e gli rompono una bottiglia in testa

A colpirlo sarebbero state tre persone, entrate in azione mentre il visitatore percorreva la strada

Un turista straniero è stato aggredito e ferito nella notte a Napoli, in un vicolo nelle vicinanze di Corso Umberto I, durante una rapina. A colpirlo con una bottiglia sarebbero state tre persone, entrate in azione mentre il visitatore percorreva la strada. Un episodio che riaccende l'attenzione sul tema della sicurezza nel centro della città, soprattutto nelle aree maggiormente frequentate da residenti e visitatori.Sulla vicenda è intervenuto il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, che ha espresso una ferma condanna per quanto accaduto, sottolineando le conseguenze che episodi di questo tipo possono avere non soltanto sulle vittime, ma anche sulla percezione complessiva della sicurezza."Tali deprecabili episodi minano la percezione di sicurezza di cittadini e turisti, influenzando negativamente l'immagine della nostra città", ha dichiarato il Prefetto, evidenziando come la presenza di fenomeni di criminalità possa incidere sulla vivibilità degli spazi urbani e sulla capacità di Napoli di presentarsi come una destinazione sicura per chi arriva da altre città e dall'estero.L'aggressione si inserisce in un quadro più ampio sul quale le istituzioni stanno concentrando l'attenzione. Dalla Prefettura fanno sapere che le forze dell'ordine sono impegnate quotidianamente nel contrasto ai fenomeni di criminalità diffusa, con particolare attenzione anche alle situazioni di marginalità urbana che possono contribuire a creare condizioni di degrado e insicurezza in alcune zone della città.L'attività di prevenzione e controllo, spiegano dalla Prefettura, viene portata avanti attraverso una serie di strumenti e interventi coordinati tra le diverse istituzioni. Tra questi assume un ruolo importante anche la videosorveglianza, utilizzata per rafforzare il monitoraggio del territorio, prevenire i reati e fornire elementi utili alle indagini quando si verificano episodi criminosi.Proprio sul fronte della sicurezza urbana, negli ultimi anni è stato incrementato il ricorso agli impianti di videosorveglianza, grazie anche alla collaborazione tra le istituzioni. Un sistema che punta a garantire una maggiore capacità di controllo soprattutto nelle zone caratterizzate da una forte presenza di persone, come il centro storico e le principali aree interessate dalla movida e dai flussi turistici.Il caso del turista aggredito sarà inoltre oggetto di un confronto istituzionale. Il Prefetto di Napoli ha infatti annunciato che l'episodio sarà inserito all'ordine del giorno della prossima riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.L'obiettivo sarà quello di valutare la situazione e individuare interventi che non si limitino alla gestione dell'emergenza, ma che possano produrre risultati duraturi. Al tavolo istituzionale, secondo quanto riferito dalla Prefettura, saranno quindi affrontate possibili "risposte strutturali e di lungo periodo", con una particolare attenzione proprio all'area del centro storico di Napoli.Si tratta di una zona strategica per la città, dove si concentrano quotidianamente residenti, lavoratori e un numero elevato di turisti. La sicurezza degli spazi pubblici rappresenta dunque una questione che riguarda non soltanto l'ordine pubblico, ma anche la qualità della vita e l'immagine complessiva della città.L'intenzione delle istituzioni è quella di rafforzare le azioni di prevenzione e contrasto alla criminalità, mantenendo alta l'attenzione sulle aree più esposte e intervenendo anche sulle condizioni di degrado urbano. Un approccio che, nelle intenzioni della Prefettura, dovrà essere coordinato e continuativo, così da evitare che singoli episodi possano trasformarsi in una percezione diffusa di insicurezza.Il nuovo confronto in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica sarà quindi l'occasione per fare il punto sulle criticità del territorio e definire ulteriori misure. Al centro ci saranno la tutela della popolazione, il rispetto della legalità e la necessità di garantire condizioni di sicurezza adeguate a chi vive Napoli e a chi la visita.L'aggressione della scorsa notte diventa così un ulteriore elemento di attenzione per le autorità, chiamate a trovare un equilibrio tra controllo del territorio, prevenzione dei reati e interventi di carattere strutturale. L'obiettivo dichiarato dal Prefetto è chiaro: rafforzare la sicurezza, soprattutto nelle zone più frequentate del centro storico, e restituire a cittadini e turisti una maggiore fiducia nella possibilità di vivere e attraversare la città senza timori.