Ragazzo resta bloccato sulla scogliera

La situazione ha fatto scattare l'allarme e sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando di Napoli

Momenti di paura a Bacoli, nel Napoletano, dove un ragazzo è rimasto bloccato sulla scogliera dello Schiacchetiello dopo aver raggiunto una zona particolarmente esposta con l'intenzione di tuffarsi in mare.Una volta arrivato sul punto più impervio della scogliera, però, il giovane si è trovato in una situazione di difficoltà. Tornare indietro lungo il percorso affrontato per raggiungere gli scogli non era più sicuro, mentre anche l'ipotesi di tuffarsi in acqua presentava evidenti rischi. Il ragazzo è rimasto così immobilizzato, impossibilitato a raggiungere autonomamente una zona sicura.L'intervento dei Vigili del FuocoLa situazione ha fatto scattare l'allarme e sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando di Napoli, chiamati a mettere in sicurezza il giovane e a organizzare il recupero dalla scogliera.Considerata la conformazione particolarmente impervia della zona, per portare a termine l'operazione è stato necessario anche l'intervento del nucleo elicotteristi. L'impiego del mezzo aereo ha consentito ai soccorritori di raggiungere rapidamente il punto in cui si trovava il ragazzo e di procedere al suo recupero in condizioni di sicurezza.Le operazioni si sono concluse nel giro di poco meno di un'ora. Il giovane è stato riportato a terra senza conseguenze e affidato alle cure dei soccorritori.Un intervento che ha evitato che una giornata al mare potesse trasformarsi in una tragedia, in una delle zone più suggestive ma anche più impervie della costa flegrea.