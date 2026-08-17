Ragazzino picchiato da 20 coetanei

A intervenire in difesa della vittima sono stati il fratello e un amico, che avrebbero cercato di allontanare il gruppo

Paura nella tarda serata di ieri nel centro di Battipaglia, dove un ragazzino è stato aggredito da un gruppo composto, secondo le prime informazioni, da una ventina di coetanei. L'episodio si è verificato tra via Italia e piazza Amendola, in una delle zone maggiormente frequentate durante le ore della movida. Il giovane sarebbe stato accerchiato e colpito dagli aggressori.Il fratello e un amico intervengono per difenderloA intervenire in difesa della vittima sono stati il fratello e un amico, che avrebbero cercato di allontanare il gruppo. Nel frattempo è stato lanciato l'allarme e sul posto sono arrivate diverse pattuglie delle forze dell'ordine.Carabinieri e Polizia, giunti in centro con le sirene spiegate, non hanno però trovato gli aggressori, che nel frattempo si erano dileguati.Indagini in corsoLe forze dell'ordine hanno avviato le indagini per identificare i responsabili dell'aggressione. Al vaglio degli investigatori ci sono anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, che potrebbero aver ripreso le fasi dell'episodio e fornire elementi utili per risalire ai componenti del gruppo.L'aggressione riaccende inoltre l'attenzione sulla sicurezza nel centro di Battipaglia. Secondo quanto segnalato dai residenti, infatti, non sarebbe il primo episodio di violenza registrato nelle zone della movida. Da qui la richiesta di un rafforzamento dei controlli da parte delle forze dell'ordine, soprattutto nelle ore serali e notturne.