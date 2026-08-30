Ragazze ladre rubano in un market in vacanza

Nel corso del controllo all'interno della borsa sarebbero stati trovati diversi prodotti per la cosmetica

Notte di controlli serrati sull'isola d'Ischia, dove i carabinieri hanno intensificato l'attività di prevenzione e contrasto alle irregolarità. Un'operazione che ha interessato diversi comuni e che ha portato a centinaia di identificazioni, controlli sui veicoli, denunce e sanzioni.Nel corso del servizio sono state 393 le persone identificate, mentre 176 veicoli sono stati sottoposti a verifica. Un dispositivo di controllo capillare, finalizzato soprattutto a prevenire episodi di illegalità e a verificare il rispetto delle norme da parte di residenti, turisti e attività presenti sul territorio.Tra gli episodi contestati figura quello che ha coinvolto un 20enne, denunciato per porto abusivo di armi. Durante il controllo, il giovane sarebbe stato trovato in possesso di un tirapugni in metallo, oggetto che non avrebbe potuto portare con sé.Nei guai anche un 30enne, denunciato dopo avere esibito agli operatori una carta d'identità elettronica risultata priva di microchip. Una contestazione analoga ha riguardato altre due giovani, entrambe ventenni.Le ragazze sono state fermate a Barano d'Ischia mentre tentavano di allontanarsi da un noto supermercato. Nel corso del controllo, all'interno della borsa sarebbero stati trovati diversi prodotti per la cosmetica, facendo scattare la denuncia.Controlli anche sulle auto e sugli affitti ai turistiL'attività dei carabinieri ha riguardato anche la circolazione stradale. Un uomo di 43 anni è stato sanzionato perché si trovava alla guida di una moto a noleggio con targa polacca, nonostante il divieto di sbarco e circolazione sull'isola previsto per determinati veicoli dei residenti in Campania.Particolare attenzione è stata riservata inoltre al fenomeno delle locazioni irregolari. Otto persone sono state denunciate perché avrebbero affittato le proprie abitazioni a turisti senza effettuare le comunicazioni previste alle autorità.Nel corso dei controlli stradali sono state elevate anche 11 sanzioni, per un importo complessivo che si aggira intorno ai 3mila euro.Sospeso uno stabilimento a CasamicciolaL'operazione si inserisce in una più ampia attività di controllo che i carabinieri stanno portando avanti sull'isola.Nei giorni scorsi, a Casamicciola Terme, i militari hanno proceduto alla sospensione di uno stabilimento balneare ai sensi dell'articolo 100 del TULPS. Il provvedimento è stato adottato dall'autorità di pubblica sicurezza sulla base degli elementi raccolti dai carabinieri della locale stazione e in seguito alla denuncia presentata dal titolare per l'ipotesi di apertura abusiva di luoghi di spettacolo o intrattenimento.L'elicottero scopre un cantiere abusivo a ForioNon si ferma neppure l'attività di contrasto all'abusivismo edilizio. A Forio, un cantiere irregolare è stato individuato anche grazie alle immagini raccolte durante un sorvolo effettuato da un elicottero dell'Arma.I militari avrebbero individuato una struttura in cemento in fase di realizzazione all'interno di un'area sottoposta a vincoli paesaggistici e ambientali. Al termine degli accertamenti, due persone sono state denunciate.Quello dell'edilizia abusiva resta uno dei fenomeni maggiormente attenzionati sull'isola. Dall'inizio del 2026, secondo i dati forniti dai carabinieri, sono 20 le persone denunciate per violazioni legate alla realizzazione di opere abusive.Scavi e sbancamenti nelle aree più impervieLe attività investigative hanno portato alla luce, nel corso dei mesi, diversi interventi realizzati senza le autorizzazioni necessarie. In alcuni casi si sarebbe proceduto con scavi nella roccia e sbancamenti di terreno per creare lo spazio necessario a nuovi cantieri oppure per ampliare edifici già esistenti.Interventi che avrebbero interessato strutture abitative, ricettive e commerciali e che, in alcuni casi, sarebbero stati realizzati proprio in zone particolarmente difficili da raggiungere.L'utilizzo dell'elicottero rappresenta in questo contesto uno strumento importante per individuare dall'alto trasformazioni del territorio che potrebbero risultare difficili da intercettare attraverso i soli controlli a terra.Il bilancio dell'ultima operazione conferma quindi l'ampiezza del dispositivo messo in campo sull'isola: centinaia di persone e veicoli controllati, denunce per diverse tipologie di violazione, sanzioni stradali e nuovi accertamenti sull'abusivismo.L'attenzione dei carabinieri resta alta e i controlli, secondo quanto previsto dal dispositivo di sicurezza, proseguiranno anche nelle prossime ore.