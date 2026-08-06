Quattro incidenti sull'A2 in un giorno, c'è anche una bimba

alcuni dei veicoli coinvolti hanno riportato danni ingenti, con le vetture rimaste quasi completamente distrutte dopo lo schianto

Mattinata di paura lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo, dove nel tratto compreso tra Battipaglia e Pontecagnano, in direzione Salerno, si sono verificati due incidenti stradali a distanza di pochi minuti l’uno dall’altro. Il bilancio complessivo è di quattro persone ferite, tra cui una bambina, e pesanti ripercussioni sulla circolazione. Il primo sinistro è avvenuto sulla carreggiata nord e ha coinvolto una motrice e due automobili che si trovavano ferme in coda. L’impatto è stato particolarmente violento: alcuni dei veicoli coinvolti hanno riportato danni ingenti, con le vetture rimaste quasi completamente distrutte dopo lo schianto.



A seguito dell’incidente si è resa necessaria la chiusura temporanea del tratto autostradale per permettere ai soccorritori di intervenire in sicurezza, effettuare le operazioni di assistenza alle persone coinvolte e procedere alla rimozione dei mezzi incidentati.



Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, gli agenti della Polizia Stradale e le squadre di soccorso del Vopi. Due persone rimaste ferite sono state stabilizzate e trasferite in ospedale per ulteriori controlli e cure.



Poco dopo, sempre sulla stessa carreggiata e nello stesso tratto dell’A2, si è verificato un secondo incidente. Anche in questo caso sono rimaste coinvolte alcune persone e si contano altri due feriti, tra cui una bambina.



I soccorsi sono stati affidati ai volontari del Vopi e della Croce Verde, che hanno provveduto al trasferimento dei feriti presso le strutture sanitarie per gli accertamenti necessari. Le loro condizioni non sono state rese note nel dettaglio.



La doppia collisione ha provocato inevitabili disagi agli automobilisti, con rallentamenti e lunghe code lungo il tratto interessato. Le forze dell’ordine hanno avviato i rilievi per ricostruire la dinamica dei due episodi e stabilire eventuali responsabilità.



Gli accertamenti proseguiranno nelle prossime ore per chiarire le cause degli incidenti e verificare se eventuali distrazioni, mancato rispetto delle distanze di sicurezza o altre circostanze abbiano contribuito agli schianti.