Pulisce un terreno e viene stroncato dal caldo

L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono arrivati i sanitari del 118

Tragedia nelle campagne di Sacco, nel Salernitano, dove un uomo di origine bulgara ha perso la vita mentre era impegnato nella pulizia di un terreno agricolo. La vittima, residente a Roccadaspide, si trovava al lavoro nel pomeriggio di ieri quando avrebbe accusato improvvisamente un malore. L’uomo era solito raggiungere i terreni della zona a bordo di un’Ape e stava svolgendo alcune attività di manutenzione quando si è sentito male. L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono arrivati i sanitari del 118. Nonostante i tentativi di soccorso, per l’uomo non è stato possibile fare nulla.La salma è stata trasferita presso la camera mortuaria dell’ospedale San Luca di Vallo della Lucania, dove è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria.Restano da chiarire le cause esatte del decesso. Gli investigatori non escludono la possibilità che nelle prossime ore possano essere disposti ulteriori accertamenti medico-legali, compreso l’esame autoptico.Tra le ipotesi al vaglio c’è anche quella di un malore favorito dalle temperature particolarmente elevate registrate nella giornata di ieri. Saranno comunque gli eventuali accertamenti disposti dalla magistratura a stabilire con certezza cosa abbia provocato la morte dell’uomo.