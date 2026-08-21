Prof muore dopo la partita a padel

I soccorritori, arrivati poco dopo l'incidente, hanno provato a prestargli assistenza e a rianimarlo

Aveva trascorso il pomeriggio facendo sport insieme agli amici, poi era salito in macchina per rientrare a casa. Un viaggio che, però, si è interrotto improvvisamente lungo la strada che collega Pacevecchia a Pastene, dove Pompeo Petito, 60 anni, ha perso il controllo della propria automobile ed è finito contro il guardrail. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare. I soccorritori, arrivati poco dopo l'incidente, hanno provato a prestargli assistenza e a rianimarlo, ma ogni tentativo si è rivelato inutile.Aveva detto agli amici di non sentirsi benePetito, ingegnere e docente di matematica all'istituto tecnico industriale “Lucarelli” di Benevento, aveva trascorso alcune ore in un centro sportivo di Medina per giocare a padel.Al termine della partita avrebbe confidato agli amici di avvertire un malessere. Nonostante questo, il 60enne aveva deciso di mettersi comunque alla guida della sua automobile e fare ritorno a casa.Poco dopo, mentre percorreva la strada, potrebbe essere stato colto da un improvviso problema di salute. Secondo una prima ricostruzione, avrebbe perso conoscenza o comunque accusato un cedimento improvviso, non riuscendo più a controllare la vettura.L'auto ha così sbandato, finendo contro il guardrail e fermandosi lungo la carreggiata.I soccorsi e gli accertamentiL'allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e i carabinieri. I sanitari hanno tentato a lungo di rianimare l'uomo, ma le sue condizioni erano ormai disperate.I militari hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell'incidente e verificare cosa sia accaduto negli istanti precedenti allo schianto.Al termine degli accertamenti, l'autorità giudiziaria ha disposto la restituzione della salma ai familiari, non ritenendo necessario procedere con ulteriori esami medico-legali.Il cordoglio per il docenteLa notizia della morte di Pompeo Petito ha provocato profonda commozione a Benevento. Il 60enne era molto conosciuto nel mondo della scuola e stimato da colleghi e studenti.Per anni aveva insegnato matematica all'istituto “Lucarelli”, diventando un punto di riferimento per numerose generazioni di ragazzi. Chi lo conosceva lo ricorda per il suo carattere aperto, la disponibilità e la gentilezza nei rapporti con gli altri.Una morte improvvisa che ha lasciato sgomenti familiari, amici e l'intera comunità scolastica.Petito lascia la moglie e una figlia. I funerali saranno celebrati questa mattina nella chiesa di Santa Maria di Costantinopoli, dove familiari, amici, colleghi e suoi ex studenti potranno riunirsi per l'ultimo saluto.