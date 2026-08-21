Due neonati lasciati in ospedale dalle mamme: saranno adottati

La storia dei due bambini aveva suscitato attenzione perché entrambi erano stati lasciati nello stesso ospedale

È arrivato l'epilogo più atteso per i due bambini venuti alla luce all'ospedale Pineta Grande di Castel Volturno e rimasti nella struttura dopo la scelta delle rispettive madri di non occuparsi personalmente di loro. Per entrambi si è aperta infatti la strada verso una nuova famiglia. A darne notizia è Vincenzina Roma, responsabile dell'area neonatale che ha seguito i piccoli durante la permanenza in ospedale. Dopo aver ricevuto tutte le cure necessarie, i due neonati potranno ora iniziare un percorso completamente diverso, lontano dalla struttura sanitaria che li ha accolti nei loro primi giorni di vita.

Il lieto fine dopo settimane in ospedale

La storia dei due bambini aveva suscitato attenzione perché entrambi erano stati lasciati nello stesso ospedale, anche se le loro nascite erano avvenute a distanza di circa un mese.

La loro vicenda, tuttavia, non va interpretata come un semplice caso di abbandono. Le madri hanno scelto di ricorrere alla possibilità prevista dalla legge di partorire in anonimato, una procedura che permette alla donna di non essere indicata nei documenti del neonato e di affidare il bambino alle procedure di protezione previste dall'ordinamento.

Si tratta di una possibilità pensata proprio per tutelare sia la madre sia il neonato, evitando situazioni di pericolo e assicurando al bambino assistenza e protezione fin dalla nascita.

L'iter previsto dalla legge

Nel corso della permanenza in ospedale, i due piccoli sono stati assistiti dal personale sanitario e sottoposti alle normali verifiche previste per i neonati.

Nel caso del parto anonimo, la documentazione del bambino non riporta i dati identificativi della donna che ha partorito. Dopo i primi giorni vengono quindi attivate le procedure necessarie per la dichiarazione della nascita e per l'individuazione del percorso di accoglienza più adeguato.

È un iter che permette di tutelare la riservatezza della madre e, contemporaneamente, di garantire al minore il diritto a essere assistito e inserito in un contesto familiare.

Adesso comincia una nuova vita

Per i due bambini, il periodo trascorso nel reparto di Neonatologia rappresenta ormai il capitolo iniziale di una storia che proseguirà altrove.

Le loro nuove famiglie potranno occuparsi di loro e accompagnarli durante la crescita, assicurando affetto, stabilità e tutte le necessità quotidiane.

Per motivi legati alla tutela della privacy non sono stati diffusi dettagli sulle famiglie che hanno accolto i bambini, né informazioni che possano permettere di identificarle.

Resta però la notizia più importante: entrambi i neonati hanno trovato una casa.

Dopo un inizio di vita segnato da circostanze particolari e da decisioni difficili, per i due piccoli si apre ora una fase completamente nuova, con la possibilità di crescere in un ambiente familiare pronto ad accoglierli e a prendersi cura di loro.