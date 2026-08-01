Perseguita tre donne, stalker riarrestato dopo aver scontato la pena

Tra le persone coinvolte ci sarebbe anche la titolare di una struttura ricettiva

È stato arrestato dai carabinieri un 28enne di Torchiara accusato di atti persecutori nei confronti di tre donne. Il provvedimento è stato eseguito dai militari delle stazioni di Torchiara e Perdifumo in seguito a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Vallo della Lucania, su richiesta della Procura della Repubblica. Secondo quanto emerso dalle indagini, l'uomo avrebbe ripreso a mettere in atto comportamenti persecutori nei confronti delle stesse vittime per le quali aveva già ricevuto una condanna in passato. Nonostante avesse terminato di scontare la precedente pena, il 28enne avrebbe nuovamente contattato più volte le tre donne, rivolgendosi a loro con messaggi e comportamenti ritenuti offensivi e minacciosi.



Tra le persone coinvolte ci sarebbe anche la titolare di una struttura ricettiva. Gli investigatori hanno ricostruito una serie di episodi nei quali l'uomo si sarebbe presentato nei pressi delle abitazioni delle vittime, arrivando anche ad appostarsi all'esterno dei cancelli delle loro proprietà.



La nuova condotta contestata avrebbe quindi riproposto uno schema simile a quello già oggetto del precedente procedimento giudiziario. Proprio la presunta reiterazione dei comportamenti, avvenuta a breve distanza dalla fine della pena già scontata, ha portato la Procura a chiedere un nuovo intervento cautelare.



Il giudice per le indagini preliminari, valutati gli elementi raccolti dagli investigatori, ha accolto la richiesta del pubblico ministero disponendo per il 28enne la misura della custodia cautelare in carcere.



L'indagine resta comunque nella fase preliminare e le accuse dovranno essere valutate nel corso del procedimento giudiziario nelle sedi competenti.