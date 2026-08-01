Schianto tra moto e auto: muore il centauro, feriti padre con due bimbi

Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno collaborato alle operazioni di soccorso

Ancora sangue sulla strada statale 18 Cilentana, dove un grave incidente stradale è costato la vita a un motociclista. Lo schianto è avvenuto nel tratto compreso tra gli svincoli di Centola e Poderia e ha coinvolto una moto e un'autovettura. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio delle forze dell'ordine, i due veicoli si sono scontrati per cause che dovranno essere accertate. L'impatto è stato particolarmente violento e ad avere la peggio è stato il conducente della motocicletta.Quando i sanitari del 118 sono arrivati sul posto, le condizioni del motociclista erano già disperate. Nonostante i tentativi di soccorso, il personale medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso a causa delle gravissime lesioni riportate nello schianto.Sull'automobile coinvolta viaggiavano invece un uomo e due bambini. Tutti e tre sono rimasti feriti e, dopo essere stati assistiti dal personale sanitario sul luogo dell'incidente, sono stati trasferiti in ospedale per ulteriori accertamenti e per ricevere le cure necessarie. Al momento non sono state diffuse informazioni ufficiali sul loro stato di salute.Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno collaborato alle operazioni di soccorso e alla messa in sicurezza dell'area, mentre le forze dell'ordine hanno eseguito i rilievi utili a ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e ad accertare eventuali responsabilità.Per consentire i soccorsi, gli accertamenti tecnici e la rimozione dei mezzi coinvolti, il tratto della statale 18 compreso tra Centola e Poderia è stato temporaneamente chiuso al traffico. La circolazione ha subito rallentamenti e disagi fino al completamento delle operazioni.L'ennesimo incidente mortale riaccende il dibattito sulla sicurezza della Cilentana, una delle principali arterie del territorio salernitano che, negli ultimi anni, è stata più volte teatro di gravi sinistri, alcuni dei quali con conseguenze fatali.