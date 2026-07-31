Colpi di fucile contro un netturbino nei Paesi Vesuviani

Gli investigatori stanno raccogliendo la testimonianza della vittima e verificando l'eventuale presenza di telecamere di videosorveglianza

Un operatore ecologico è rimasto ferito nella tarda serata di giovedì 30 luglio dopo essere stato raggiunto da alcuni colpi esplosi con un fucile a pallini nei pressi del deposito della Nettezza Urbana di viale Sardegna, a Torre del Greco. Sull'episodio sono in corso le indagini della Polizia di Stato, che sta cercando di ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto e di individuare il responsabile. L'aggressione si è verificata intorno alle 23.30. Secondo il racconto fornito dalla vittima agli investigatori, l'uomo sarebbe stato avvicinato da una persona con il volto coperto che, senza alcun preavviso, avrebbe aperto il fuoco alle sue spalle, colpendolo agli arti inferiori e alla schiena con diversi pallini.La corsa in ospedaleNonostante le ferite riportate, il netturbino è riuscito a raggiungere autonomamente l'ospedale Maresca di Torre del Greco, dove è stato preso in carico dai sanitari del pronto soccorso.Dopo le cure del caso, i medici hanno accertato che le lesioni non sono tali da mettere in pericolo la sua vita. L'uomo è stato medicato e sottoposto agli accertamenti clinici necessari per valutare l'entità delle ferite provocate dai pallini.Indagini a tutto campoSul posto e in ospedale sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Torre del Greco, che hanno immediatamente avviato gli accertamenti.Gli investigatori stanno raccogliendo la testimonianza della vittima e verificando l'eventuale presenza di telecamere di videosorveglianza nella zona del deposito della Nettezza Urbana che possano aver ripreso le fasi dell'agguato o la fuga dell'autore.Al momento il responsabile non è stato identificato.Ancora ignoto il moventeResta da chiarire soprattutto il motivo dell'aggressione.Gli inquirenti non escludono alcuna pista e stanno valutando sia l'ipotesi di motivi personali sia quella di un episodio collegato all'attività lavorativa della vittima.Sarà l'analisi degli elementi raccolti nelle prossime ore a consentire di delineare con maggiore precisione il contesto nel quale è maturato il ferimento e di accertare le responsabilità dell'autore dell'agguato.