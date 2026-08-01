Va a sbattere con la moto, muore 24enne di Scafati

Giuseppe ha combattuto tra la vita e la morte, assistito dall'équipe sanitaria che ha tentato ogni possibile intervento per salvargli la vita

La speranza che potesse superare le gravissime ferite riportate nell'incidente si è spenta in poco tempo. Giuseppe D'Auria, 24 anni, residente a Scafati, è deceduto, lasciando nello sconforto familiari, amici e un'intera comunità che fino all'ultimo aveva seguito con apprensione gli aggiornamenti sulle sue condizioni. Il giovane era rimasto coinvolto in un violento incidente stradale avvenuto nei giorni scorsi lungo via Scafati, al confine con il territorio di Santa Maria la Carità. Secondo quanto ricostruito finora, stava viaggiando in sella alla sua motocicletta quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è verificato uno scontro con un'automobile. L'urto è stato particolarmente violento e il motociclista è caduto rovinosamente sull'asfalto.L'allarme è stato lanciato immediatamente da alcuni presenti. I sanitari del 118, giunti sul posto in pochi minuti, hanno prestato le prime cure al ragazzo prima di trasportarlo d'urgenza all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. Le lesioni riportate sono apparse fin da subito estremamente gravi e i medici hanno deciso di disporre il trasferimento al Cardarelli di Napoli, dove il 24enne è stato ricoverato nel reparto specializzato.Giuseppe ha combattuto tra la vita e la morte, assistito dall'équipe sanitaria che ha tentato ogni possibile intervento per salvargli la vita. Nonostante gli sforzi dei medici, il quadro clinico è progressivamente peggiorato fino al decesso, avvenuto nella serata di giovedì.La notizia ha rapidamente fatto il giro della città, suscitando profonda commozione. Decine di messaggi sono comparsi sui social network, dove amici, conoscenti e cittadini hanno ricordato il giovane con fotografie, pensieri e parole di affetto, stringendosi attorno alla sua famiglia in un momento di immenso dolore.Anche il sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti, ha voluto manifestare pubblicamente il proprio cordoglio. Il primo cittadino ha espresso vicinanza ai familiari di Giuseppe, sottolineando come la morte di un ragazzo di appena 24 anni rappresenti una tragedia che colpisce l'intera città e invitando tutti a riflettere sull'importanza della prudenza e del rispetto delle regole della circolazione.Sul fronte investigativo proseguono intanto gli accertamenti dei carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore, impegnati a chiarire l'esatta dinamica dell'incidente. Gli investigatori stanno analizzando i rilievi eseguiti sul luogo dello scontro e le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, con l'obiettivo di ricostruire ogni fase dell'impatto tra la motocicletta e l'autovettura coinvolta.Sarà l'attività investigativa a stabilire come si sia verificata la collisione e se vi siano eventuali responsabilità. Nel frattempo, Scafati si prepara a dare l'ultimo saluto a Giuseppe D'Auria, ricordato da chi lo conosceva come un ragazzo solare, la cui scomparsa lascia un vuoto profondo nella comunità.