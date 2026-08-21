Nola, i carabinieri arrestano due ladri mentre svaligiano una casa

Gli accertamenti effettuati subito dopo hanno permesso di individuare i segni di effrazione sulla porta

Tentativo di furto sventato nella notte a Nola, dove i carabinieri hanno arrestato due uomini di origine georgiana sorpresi all’interno di un edificio condominiale in via Giovanni XXIII. L’intervento dei militari è scattato dopo una segnalazione che aveva fatto scattare l’allarme. I due sospetti sono stati fermati mentre stavano lasciando lo stabile. Alla vista dei carabinieri, uno dei due avrebbe cercato di liberarsi di alcuni oggetti, tra cui un cappellino e un cacciavite. Gli accertamenti effettuati subito dopo hanno permesso di individuare i segni di effrazione sulla porta di uno degli appartamenti.All’interno dell’abitazione, mobili e cassetti erano stati aperti e rovistati, circostanza che ha fatto ipotizzare un tentativo di ricerca di denaro o oggetti di valore. Il sopralluogo ha però confermato che dall'appartamento non risultava essere stato portato via nulla.I due uomini sono stati quindi fermati e arrestati dai carabinieri. Proseguono gli accertamenti per ricostruire con precisione le modalità del tentato furto e verificare eventuali ulteriori responsabilità.