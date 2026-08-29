Neonato abbandonato in strada salvato dalle persone di passaggio

Un possibile aiuto potrebbe arrivare dalle immagini degli impianti di videosorveglianza presenti nella zona

Era stato lasciato in strada nel cuore della notte, intorno alle 3, e sono stati alcuni residenti, svegliati dai suoi vagiti, a lanciare l'allarme. È la drammatica scoperta avvenuta nella notte tra venerdì e sabato a Pignataro Maggiore, nel Casertano, in via Matteotti, nel rione Partignano.I residenti, preoccupati dopo aver sentito il pianto del neonato, hanno immediatamente chiesto l'intervento dei soccorsi. Sul posto sono arrivati i carabinieri della locale stazione e i sanitari del 118, che hanno preso in carico il piccolo e lo hanno trasportato al pronto soccorso dell'ospedale pediatrico Santobono di Napoli per gli accertamenti e le cure necessarie.Le indagini per risalire alla madreSecondo una prima ricostruzione ancora al vaglio degli investigatori, una donna avrebbe partorito nella notte e, successivamente, avrebbe lasciato il neonato a bordo strada lungo la Provinciale che collega Pignataro Maggiore a Giano Vetusto.La dinamica resta tuttavia da chiarire e le informazioni disponibili sono ancora frammentarie. I carabinieri della stazione locale, guidati dal maresciallo Masselli, hanno avviato le indagini per ricostruire con precisione quanto accaduto e soprattutto per identificare la madre del bambino.Un possibile aiuto potrebbe arrivare dalle immagini degli impianti di videosorveglianza presenti nella zona. Gli investigatori stanno verificando eventuali registrazioni che possano aver immortalato movimenti o persone nelle ore precedenti al ritrovamento.Il paese sotto chocLa notizia si è rapidamente diffusa a Pignataro Maggiore, lasciando sotto choc la comunità.A far scattare l'allarme è stato proprio il pianto del piccolo, che ha consentito ai residenti di accorgersi della sua presenza e di chiamare immediatamente i soccorsi.Mentre proseguono gli accertamenti dei carabinieri, saranno gli investigatori a dover ricostruire ogni passaggio della vicenda, dalla nascita del bambino fino al momento in cui è stato lasciato lungo la strada.