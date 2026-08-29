Bimba di due anni annega nella piscina di una villetta

Un dramma consumatosi in pochi istanti e che ha lasciato sotto choc le persone presenti

Una serata trascorsa in compagnia di familiari e amici si è trasformata in una tragedia a Palermo. Una bambina di appena due anni e mezzo è morta dopo essere finita in una piscina all'interno di un'abitazione di via Villagrazia.La piccola si trovava insieme ai genitori e a un'altra famiglia. Secondo le prime informazioni, nel corso della serata la bambina sarebbe riuscita ad avvicinarsi alla piscina sopraelevata presente nella casa e sarebbe entrata in acqua senza che, almeno inizialmente, nessuno dei presenti si accorgesse di quanto stava accadendo.Un dramma consumatosi in pochi istanti e che ha lasciato sotto choc le persone presenti.L'allarme quando ormai era troppo tardiLa situazione è precipitata quando i genitori si sono accorti che la bambina non era più dove avrebbe dovuto essere.La piccola è stata trovata in piscina e immediatamente sono scattati i soccorsi. Le condizioni della bambina, però, erano già disperate: non si muoveva più.Sono stati momenti concitati, con i presenti impegnati nel tentativo di prestarle aiuto e chiedere l'intervento dei soccorritori.La bambina è stata quindi portata verso una struttura sanitaria, ma ogni tentativo di salvarle la vita si è rivelato inutile.La corsa alla guardia medicaSecondo quanto ricostruito finora, sarebbero stati gli stessi genitori a trasportare la figlia alla guardia medica della Guadagna, a Palermo.Quando la piccola è arrivata nella struttura sanitaria, però, per lei non c'era più nulla da fare.Il personale medico ha constatato il decesso.Sul corpo è stato effettuato un primo esame da parte del medico legale, che non avrebbe rilevato segni riconducibili a violenze.Gli elementi raccolti nell'immediatezza farebbero quindi ipotizzare che la morte sia avvenuta per annegamento, ma saranno gli accertamenti disposti dalla magistratura a dover stabilire con precisione le cause del decesso.La salma sequestrata per l'autopsiaSulla tragedia sono ora in corso gli accertamenti dei carabinieri, chiamati a ricostruire ogni fase della vicenda.La Procura ha disposto il sequestro della salma e l'esecuzione dell'autopsia.L'esame medico-legale sarà fondamentale per chiarire definitivamente le cause della morte e fornire ulteriori elementi sulla dinamica dell'incidente.Gli investigatori dovranno inoltre ricostruire la sequenza temporale degli eventi: quanto tempo la bambina sia rimasta in acqua, chi fosse presente nell'abitazione e in quali condizioni fosse accessibile la piscina.Una serata finita nel modo più drammaticoLa tragedia si è consumata durante una serata apparentemente normale, organizzata in compagnia di un'altra famiglia.La presenza di una piscina sopraelevata all'interno dell'abitazione si è trasformata in un elemento decisivo della vicenda.Per una bambina così piccola, infatti, anche pochi istanti possono essere sufficienti perché una situazione apparentemente sotto controllo diventi un'emergenza.Secondo la prima ricostruzione, nessuno avrebbe notato immediatamente che la piccola si era avvicinata alla piscina e vi era entrata.Saranno però gli accertamenti dei carabinieri e gli esami medico-legali a stabilire nel dettaglio cosa sia accaduto.Gli accertamenti continuanoGli investigatori stanno cercando di ricostruire ogni particolare della serata e di verificare eventuali responsabilità.Al momento, sulla base delle informazioni disponibili, non risultano elementi che facciano pensare a una morte violenta. Il medico legale, intervenuto per l'ispezione sul corpo, non avrebbe infatti riscontrato segni di violenza.L'ipotesi principale resta quindi quella dell'annegamento accidentale.La parola definitiva, tuttavia, spetterà agli accertamenti disposti dalla Procura.Una tragedia che ha sconvolto una famiglia e tutte le persone che si trovavano nell'abitazione, chiamate ora a fare i conti con una morte improvvisa e drammatica, avvenuta in pochi minuti durante una serata che avrebbe dovuto essere di festa e convivialità.