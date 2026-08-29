Padre e figlio attaccati dal branco a colpi di pistola mentre tornano dall'ospedale

Tra le piste seguite dagli investigatori c'è anche quella di una possibile ritorsione legata a una lite avvenuta circa 48 ore prima

Momenti di paura questa mattina nel quartiere Affaccio di Vibo Valentia, dove un uomo di circa 60 anni è rimasto lievemente ferito dopo essere stato raggiunto da alcuni colpi di pistola.Il sessantenne è stato soccorso e accompagnato in ospedale dal figlio. Ma proprio durante il viaggio di ritorno a casa, il giovane sarebbe stato fermato da alcune persone e violentemente aggredito. Dopo l'aggressione è stato costretto a tornare in ospedale per ricevere le cure del caso.Sull'intera vicenda sono ora al lavoro gli investigatori della Squadra Mobile di Vibo Valentia, impegnati a ricostruire la dinamica dei due episodi e a capire se esista un collegamento diretto tra il ferimento del padre e l'aggressione del figlio.L'ipotesi della lite degenerataTra le piste seguite dagli investigatori c'è anche quella di una possibile ritorsione legata a una lite avvenuta circa 48 ore prima.Secondo le prime informazioni, nei pressi di un autolavaggio si sarebbe verificata una discussione poi degenerata in una rissa. Sul posto, in quell'occasione, erano intervenute le forze dell'ordine insieme a un'ambulanza del 118.Le persone coinvolte erano state identificate dopo che la situazione era tornata alla calma. Proprio quelle identificazioni potrebbero ora fornire elementi utili agli investigatori per ricostruire la sequenza degli eventi e verificare eventuali collegamenti con quanto accaduto questa mattina.Le indagini della Squadra MobileGli investigatori stanno raccogliendo le testimonianze delle persone che potrebbero aver assistito al ferimento e alla successiva aggressione.Al vaglio degli inquirenti ci sono anche le immagini degli impianti di videosorveglianza presenti nel quartiere Affaccio e nelle zone interessate dai due episodi.L'obiettivo è individuare i responsabili e soprattutto chiarire il movente del ferimento a colpi di pistola, oltre a stabilire se l'aggressione subita dal figlio sia stata una conseguenza diretta dello stesso episodio.Le indagini proseguono senza escludere, al momento, nessuna ipotesi.