Neonato abbandonato in strada, il padre ha simulato di averlo trovato

Gli accertamenti hanno permesso di ricostruire rapidamente la vicenda

Ha chiamato il 118 raccontando di aver trovato un neonato abbandonato per strada. Quando i sanitari sono arrivati, però, la storia ha assunto contorni completamente diversi: il bambino che il 19enne teneva in braccio era suo figlio.È accaduto a Pignataro Maggiore, nel Casertano. Il giovane aveva contattato i soccorsi segnalando il ritrovamento del piccolo. Il personale sanitario, una volta raggiunto il luogo indicato, ha immediatamente allertato i carabinieri.Gli accertamenti hanno permesso di ricostruire rapidamente la vicenda. Il neonato era nato poche ore prima in un'abitazione della zona. La madre è una ragazza di quasi 16 anni. Subito dopo il parto, il padre lo avrebbe preso con sé e si sarebbe allontanato, chiamando poco dopo il 118.Secondo quanto emerso, il bambino non sarebbe mai stato lasciato solo: il 19enne lo avrebbe tenuto in braccio per tutto il tempo. I due giovani, probabilmente, avrebbero ritenuto di non essere nelle condizioni di poter crescere il neonato, chiedendo quindi l'intervento dei soccorritori.Il ragazzo avrebbe però fornito ai carabinieri generalità diverse dalle proprie. Per questo è stato denunciato per false dichiarazioni e simulazione di reato.Il neonato e la giovane madre stanno bene. Gli accertamenti delle forze dell'ordine proseguono per ricostruire ogni dettaglio della vicenda e chiarire la posizione dei due giovani genitori.