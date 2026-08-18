Nave guasta, a bordo centinaia di persone per ore al caldo

Soltanto intorno alle 23.30 sarebbe arrivata la comunicazione che consentiva a chi lo desiderava di lasciare l'imbarcazione

Disagi e proteste nella serata di domenica 16 agosto al porto di Napoli, dove centinaia di passeggeri diretti a Palermo sono rimasti a bordo della nave per diverse ore a causa di un guasto all'impianto di climatizzazione. Tra i viaggiatori c'erano anche numerosi anziani e bambini, costretti ad attendere all'interno della nave in condizioni di forte caldo. Alcuni passeggeri hanno documentato la situazione con fotografie e video, successivamente inviati al deputato Francesco Emilio Borrelli.La partenza, prevista in serata, è stata rinviata mentre i tecnici verificavano il problema. Secondo quanto riferito dai passeggeri, la nave sarebbe rimasta ferma in porto per oltre tre ore. Soltanto intorno alle 23.30 sarebbe arrivata la comunicazione che consentiva a chi lo desiderava di lasciare l'imbarcazione.Una situazione che ha provocato malcontento tra i viaggiatori, molti dei quali avevano programmato il viaggio verso la Sicilia e si sono trovati improvvisamente senza certezze sui tempi della partenza.La denuncia di BorrelliA raccogliere le segnalazioni è stato il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che ha chiesto chiarimenti sulla gestione dell'emergenza e sulle modalità con cui i passeggeri sono stati assistiti durante l'attesa.«È inaccettabile lasciare per ore centinaia di persone a bordo di una nave ferma, con bambini, anziani e famiglie in difficoltà, senza risposte chiare e tempestive», ha dichiarato Borrelli, sottolineando la necessità che, in caso di impossibilità a partire, vengano garantite informazioni puntuali e adeguate forme di assistenza.Il parlamentare ha inoltre sollecitato verifiche da parte della compagnia di navigazione, della Capitaneria di Porto e degli altri enti competenti, chiedendo che vengano chiarite le circostanze che hanno determinato il protrarsi dell'attesa.Chiesti controlli sulla manutenzioneAl centro delle contestazioni c'è anche il tema della manutenzione dell'imbarcazione. Per Borrelli, episodi di questo tipo rendono necessario mantenere alta l'attenzione sull'efficienza dei mezzi utilizzati per il trasporto dei passeggeri.Il deputato ha chiesto che ai viaggiatori vengano garantiti, oltre alla sicurezza, anche trasparenza sulle informazioni, assistenza e, laddove previsto, eventuali alternative di viaggio o rimborsi.Resta ora da chiarire la natura del guasto e quali siano state le procedure adottate dalla compagnia durante le ore di permanenza della nave in porto. La vicenda ha intanto riacceso le polemiche sulla gestione dei disservizi nei collegamenti marittimi proprio nel periodo di massimo traffico dell'estate.