Investito dal tir, auto si scontrano per evitare il corpo

Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine, impegnate negli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica della tragedia

Tragedia nella notte tra sabato e domenica a Castel Volturno, dove il corpo senza vita e gravemente mutilato di un uomo è stato trovato sulla carreggiata della superstrada parallela alla Domiziana, nei pressi dello svincolo per il centro storico. Secondo una prima ricostruzione effettuata dalla Polizia, l'uomo avrebbe tentato di attraversare a piedi la strada a scorrimento veloce quando sarebbe stato travolto da un camion. Il conducente del mezzo pesante, dopo l'impatto, non si sarebbe fermato a prestare soccorso.Incidenti a catenaLa presenza del corpo sulla carreggiata ha provocato una situazione di estrema pericolosità per gli automobilisti in transito. Alcuni dei veicoli sopraggiunti avrebbero tentato di evitare il corpo, finendo però per scontrarsi tra loro.Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine, impegnate negli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica della tragedia e individuare il mezzo pesante coinvolto.Le indagini sono tuttora in corso. Gli investigatori stanno lavorando per chiarire le circostanze dell'investimento e ricostruire le fasi successive all'impatto.