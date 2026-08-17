Striano, operaio investito dal muletto montacarichi

incidente all'interno di un'industria conserviera

Paura nel pomeriggio a Striano, nel Napoletano, dove si è verificato un incidente all'interno di un'industria conserviera di via Foce. Un operaio di 32 anni è rimasto ferito dopo essere stato investito da un muletto montacarichi durante le attività lavorative. L'allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione, impegnati negli accertamenti per ricostruire quanto accaduto.Il trasferimento in ospedaleIl lavoratore è stato soccorso e successivamente trasportato all'ospedale di Sarno, dove i sanitari hanno riscontrato alcune fratture alla gamba destra.Nonostante la dinamica dell'incidente, le sue condizioni non desterebbero particolare preoccupazione: l'operaio non è in pericolo di vita.Accertamenti in corsoI militari stanno ora cercando di ricostruire con precisione la dinamica dell'infortunio e di stabilire come sia avvenuto l'impatto con il mezzo utilizzato all'interno dello stabilimento.Saranno valutati tutti gli elementi utili a chiarire l'accaduto, comprese le modalità di movimentazione del muletto e le condizioni di sicurezza presenti nell'area al momento dell'incidente.Le indagini dovranno inoltre accertare eventuali responsabilità e verificare il rispetto delle procedure previste per la sicurezza dei lavoratori.