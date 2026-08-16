Muore in un incidente a Nocera

Sul luogo della tragedia sono intervenute le forze dell'ordine, che hanno effettuato i rilievi e avviato gli accertamenti

Tragedia nel giorno di Ferragosto a Nocera Superiore, nel Salernitano, dove un incidente stradale è costato la vita a Mario Prete, 35 anni. Lo schianto è avvenuto nella frazione Pecorari, nei pressi della rotatoria di via Monte del Vesuvio. Per cause ancora in corso di accertamento, la moto sulla quale viaggiava il giovane è rimasta coinvolta in un violento incidente.L'impatto è stato particolarmente grave. I sanitari del 118, intervenuti sul posto, hanno tentato di prestare soccorso al motociclista, ma per lui non c'è stato nulla da fare. Secondo le prime informazioni, il 35enne sarebbe morto sul colpo.Sul luogo della tragedia sono intervenute le forze dell'ordine, che hanno effettuato i rilievi e avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente e verificare eventuali responsabilità.La notizia ha profondamente colpito la comunità di Nocera Superiore, proprio nel giorno in cui la città era impegnata nelle celebrazioni di Ferragosto. Gli accertamenti proseguiranno per chiarire ogni dettaglio dello schianto.