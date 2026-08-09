Minaccia di lanciarsi dall'A3 Napoli-Salerno

Numerosi automobilisti hanno assistito alla scena durante il passaggio sul tratto autostradale

Momenti di apprensione lungo l’autostrada Napoli-Salerno, in direzione Salerno, dove un uomo è stato notato sul cavalcavia che attraversa la carreggiata all’altezza di Torre del Greco. La presenza dell’uomo ha fatto scattare immediatamente l’allarme. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale e i soccorritori, impegnati in una delicata operazione per mettere la situazione in sicurezza e convincerlo a desistere.



Le forze dell’ordine hanno cercato di instaurare un dialogo con l’uomo, mentre l’intervento proseguiva sotto la massima attenzione.



Coda e rallentamenti in autostrada



La situazione ha avuto inevitabili ripercussioni anche sulla circolazione. La presenza dei mezzi di soccorso e la particolare circostanza hanno provocato rallentamenti e una lunga coda lungo la carreggiata in direzione Salerno.



Numerosi automobilisti hanno assistito alla scena durante il passaggio sul tratto autostradale, mentre le operazioni delle forze dell’ordine proseguono.



L'obiettivo prioritario dei soccorritori resta quello di riportare la situazione alla normalità e garantire la sicurezza dell'uomo, degli operatori impegnati nell'intervento e degli automobilisti in transito.