Mamma e figlia avvelenate: sequestrati pezzi di pane, bottiglie e spazzatura

Gli investigatori avrebbero eseguito anche numerosi tamponi all'interno dell'abitazione, comprese alcune superfici associate alle impronte di un paio di scarpe

Proseguono gli accertamenti sulla morte di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara Di Vita, decedute a Pietracatella, in Molise, per un avvelenamento da ricina.Durante il sopralluogo effettuato dalla Polizia Scientifica alla fine di luglio nell'abitazione della famiglia, gli investigatori avrebbero raccolto 131 reperti. Tra gli oggetti sequestrati figurano residui di pane, un cestino per i rifiuti, un contenitore con liquido medicale, una spazzola e prodotti per la pulizia della casa.Sequestrati anche bottiglie, borraccia e materiali domesticiNell'elenco, secondo quanto riferito dal Tg1, compaiono inoltre un liquido per pavimenti, una borraccia e una bottiglia vuota. Gli investigatori avrebbero eseguito anche numerosi tamponi all'interno dell'abitazione, comprese alcune superfici associate alle impronte di un paio di scarpe.Tra i reperti acquisiti ci sarebbero anche guanti di gomma verdi, un sacchetto di plastica rosso con la scritta “Monique” e un filtro per aspirapolvere.L'obiettivo degli accertamenti è verificare se su questi materiali possano essere rimaste eventuali tracce della sostanza tossica che avrebbe provocato la morte delle due donne.Perquisito anche lo studio del padreNella stessa giornata gli investigatori avrebbero inoltre effettuato accertamenti nello studio professionale di Gianni Di Vita, marito di Antonella e padre di Sara. Il commercialista esercita la propria attività in un appartamento situato di fronte alla casa della famiglia.I reperti saranno ora sottoposti agli esami necessari per stabilire se possano contenere elementi utili a ricostruire l'origine e le modalità dell'avvelenamento.