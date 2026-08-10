Malore al mare, vittima senza scampo

La donna è stata recuperata dall'acqua e riportata sulla spiaggia, mentre veniva immediatamente richiesto l'intervento dei soccorritori

Un pomeriggio di paura e poi la tragedia lungo il litorale di Capaccio Paestum, dove una donna di 68 anni è morta dopo essere stata colta da un improvviso malore mentre si trovava in acqua. L'episodio si è verificato in località Licinella, in uno specchio d'acqua particolarmente frequentato in queste giornate estive. La spiaggia era affollata di bagnanti quando la donna ha accusato il malore e non è più riuscita a raggiungere autonomamente la riva.



Il malore mentre era in acqua



Secondo una prima ricostruzione, la 68enne si trovava in mare quando avrebbe accusato un improvviso problema di salute.



La donna avrebbe perso le forze e avrebbe avuto difficoltà a rientrare verso la battigia. La situazione è rapidamente peggiorata, fino a provocare un principio di annegamento.



Alcune delle persone presenti in spiaggia si sono accorte di quanto stava accadendo e sono intervenute per prestare soccorso.



La donna è stata recuperata dall'acqua e riportata sulla spiaggia, mentre veniva immediatamente richiesto l'intervento dei soccorritori.



I tentativi di rianimazione



Sul posto è arrivata un'ambulanza del 118.



I sanitari hanno iniziato le manovre di primo soccorso e le procedure rianimatorie, cercando di stabilizzare le condizioni della 68enne.



La situazione è apparsa subito particolarmente grave. Dopo le prime cure prestate direttamente sulla battigia, i soccorritori hanno disposto il trasferimento urgente della donna in ospedale.



La 68enne è stata quindi trasportata nella struttura sanitaria, dove i medici hanno proseguito i tentativi di salvarle la vita.



Purtroppo, nonostante gli sforzi del personale sanitario, la donna è deceduta poco dopo il ricovero.



La dinamica ancora da chiarire



Restano da ricostruire con precisione le circostanze dell'accaduto.



In base alle prime informazioni, all'origine dell'emergenza ci sarebbe stato un malore improvviso mentre la donna si trovava in acqua, seguito dalla difficoltà a rientrare a riva e dal conseguente principio di annegamento.



Saranno comunque gli eventuali accertamenti disposti dalle autorità competenti a chiarire la causa esatta del decesso e la sequenza degli ultimi momenti.



Tragedia davanti a una spiaggia affollata



L'episodio ha suscitato grande impressione tra i numerosi bagnanti presenti a Licinella.



In pochi istanti, una normale giornata estiva sul litorale di Capaccio Paestum si è trasformata in una drammatica emergenza, con diverse persone che hanno assistito alle operazioni di soccorso.



Per la 68enne, purtroppo, ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano.



Una tragedia che riporta ancora una volta l'attenzione sui rischi legati ai malori improvvisi in acqua, soprattutto durante le giornate caratterizzate da alte temperature e forte affluenza lungo le spiagge.