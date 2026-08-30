Luca muore in scooter a 22 anni, lo trova lo zio carabiniere

Quando i soccorritori sono arrivati sul luogo dell'incidente, le condizioni del giovane erano già disperate

Era ormai vicinissimo alla sua abitazione. Solo poche centinaia di metri lo separavano dalla destinazione, ma quel breve tratto di strada si è trasformato in una tragedia. Luca Fella, 22 anni, residente a Sant’Elia Fiumerapido e conosciuto anche a Cassino, è morto all’alba di oggi in seguito a un drammatico incidente stradale.Il giovane stava rientrando a casa a bordo del suo scooter quando, per motivi che dovranno essere chiariti dagli investigatori, ha perso improvvisamente il controllo del mezzo. L'incidente si è verificato intorno alle 5 in via Tora, a Cassino.Lo scooter contro il palo della luceSecondo una prima ricostruzione, il ventiduenne avrebbe perso il controllo dello scooter mentre percorreva la strada. Il mezzo è finito fuori traiettoria e ha concluso la propria corsa contro un palo della pubblica illuminazione.L'urto è stato violentissimo. L'impatto ha provocato al ragazzo ferite gravissime e, nonostante l'allarme sia stato lanciato rapidamente, per Luca non c'è stato nulla da fare.Quando i soccorritori sono arrivati sul luogo dell'incidente, le condizioni del giovane erano già disperate. I sanitari hanno tentato di prestare assistenza, ma ogni tentativo si è rivelato inutile.Il riconoscimento affidato allo zio carabiniereTra i momenti più drammatici vissuti sulla scena dell'incidente c'è stato quello del riconoscimento della vittima.Sul posto è arrivato anche lo zio di Luca, carabiniere. L'uomo si è trovato davanti a una scena terribile e ha riconosciuto nel giovane coinvolto nell'incidente proprio suo nipote.Una circostanza che ha reso ancora più doloroso un dramma già difficile da accettare per familiari e soccorritori.Le indagini per ricostruire la dinamicaSul luogo della tragedia sono intervenuti i carabinieri, impegnati nei rilievi e negli accertamenti necessari a ricostruire la dinamica dell'incidente, insieme ai vigili del fuoco.Gli investigatori dovranno ora stabilire per quale motivo Luca abbia perso il controllo dello scooter. Saranno analizzati il tratto di strada interessato dall'incidente, la posizione del mezzo e ogni altro elemento utile a ricostruire con precisione gli ultimi istanti prima dello schianto.Al momento non sono state rese note le cause che potrebbero aver determinato la perdita di controllo. Gli accertamenti serviranno anche a verificare se abbiano inciso condizioni della strada, eventuali ostacoli o altri fattori.A casa mancavano soltanto duecento metriIl particolare che rende ancora più straziante la vicenda è la distanza che separava Luca dalla sua abitazione.Il giovane aveva quasi completato il viaggio di ritorno. Restavano appena duecento metri prima di arrivare a casa. Un tratto brevissimo che avrebbe dovuto segnare la fine di una normale giornata e che invece è diventato il teatro della tragedia.La notizia della morte si è rapidamente diffusa tra Sant’Elia Fiumerapido e Cassino. Luca era conosciuto in entrambe le comunità e aveva frequentato l'Itis di Cassino, dove aveva condiviso parte del suo percorso scolastico con numerosi ragazzi del territorio.La sua morte ha lasciato nello sgomento familiari, amici e conoscenti. Una giovane vita si è spezzata in pochi istanti, a pochissima distanza da casa, riaccendendo ancora una volta l'attenzione sulla sicurezza delle strade del Cassinate.