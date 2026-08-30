Centro Direzionale, rimossa auto sospetta: ecco tutti i dettagli

All'interno dell'automobile è stato trovato un uomo di nazionalità rumena

Un intervento congiunto ha portato alla rimozione di un’automobile con targa polacca che da tempo si trovava nelle aree del Centro Direzionale di Napoli, nei pressi di Torre Giuseppina. Il veicolo, secondo quanto riferito dal personale di vigilanza, era già stato segnalato per la sua presenza frequente nella zona.L’episodio si è verificato nel pomeriggio di 28 agosto, intorno alle 17.20, durante un normale servizio di pattugliamento. Gli agenti del Corpo di Vigilanza, coordinati dal maresciallo capo Marco Scala, hanno notato nuovamente la vettura e hanno deciso di effettuare un controllo.L’intervento della vigilanza e dei CarabinieriAll'interno dell'automobile è stato trovato un uomo di nazionalità rumena che, secondo quanto riferito, stava dormendo. Il controllo dei documenti avrebbe permesso di accertare che l'uomo fosse regolarmente identificato e in possesso della documentazione necessaria.La sala operativa del Consorzio Gesecedi ha quindi richiesto l'intervento dei Carabinieri. Poco dopo una pattuglia dell'Arma ha raggiunto il Centro Direzionale, dove i militari hanno effettuato gli accertamenti insieme al personale di vigilanza, agli ordini del sottotenente Giovanni Cacciola.Al termine delle verifiche, l'uomo è stato invitato ad allontanarsi dall'area. La situazione relativa al veicolo si è invece rivelata più complessa.L'auto era priva di assicurazione e revisioneDagli accertamenti è emerso infatti che l'automobile non risultava in regola con l'assicurazione e la revisione. Per questo motivo è stato richiesto l'intervento di un carro attrezzi.La vettura è stata quindi rimossa e sottoposta a sequestro secondo le procedure previste. L'intervento ha consentito di eliminare dal luogo un veicolo che, stando alle segnalazioni raccolte dalla vigilanza, era presente da tempo e aveva generato diverse preoccupazioni tra chi frequenta quotidianamente la zona.La soddisfazione dei residentiLa rimozione dell'automobile è stata accolta positivamente da alcuni residenti e frequentatori del Centro Direzionale. Il veicolo, secondo quanto riferito, era diventato una presenza abituale nelle aree interessate e aveva attirato l'attenzione proprio per le persone che lo frequentavano.Non sono invece emersi, dagli accertamenti descritti, elementi per contestare illeciti all'uomo trovato all'interno dell'auto, che sarebbe risultato in regola con i documenti ed è stato invitato ad allontanarsi.L'operazione si inserisce nell'attività di controllo svolta quotidianamente dal Corpo di Vigilanza nelle aree del Centro Direzionale, con particolare attenzione alle situazioni considerate anomale o potenzialmente problematiche.Per i residenti, l'intervento rappresenta soprattutto un segnale di maggiore attenzione verso una zona molto frequentata e che, negli ultimi mesi, aveva registrato diverse segnalazioni relative alla presenza di persone e veicoli sospetti.La rimozione del mezzo ha così concluso un controllo nato durante il normale servizio di ronda e terminato con il recupero dell'automobile e il suo trasferimento tramite carro attrezzi.