Azzannto dal proprio cane: orecchio staccato

L'intervento ha richiesto particolare attenzione, vista la zona interessata dalla lesione

Momenti di paura nella notte a Eboli, dove un uomo di 48 anni è rimasto ferito in seguito all’aggressione del proprio cane. L’episodio si è verificato in Corso Giuseppe Garibaldi, dove è stato necessario l’intervento dei soccorritori dopo che l’animale aveva azzannato il proprietario.Secondo le prime informazioni, l'aggressione sarebbe avvenuta improvvisamente. Durante il morso, il cane avrebbe provocato una profonda ferita all'orecchio sinistro dell'uomo, arrivando a staccargli il lobo.L'intervento dei soccorritoriDopo l'aggressione è scattata la richiesta di aiuto. Sul posto sono arrivati i soccorritori del Vopi del 118, che hanno prestato le prime cure al 48enne e valutato la gravità della lesione.Considerata la particolare delicatezza della ferita, l'uomo è stato trasferito al pronto soccorso dell'ospedale di Battipaglia per ulteriori accertamenti e per le cure necessarie.I medici hanno riscontrato un'importante lesione all'orecchio e hanno stabilito la necessità di intervenire chirurgicamente per cercare di ricostruire la parte danneggiata dal morso.Diciassette punti di suturaL'intervento ha richiesto particolare attenzione, vista la zona interessata dalla lesione. I sanitari hanno provveduto a ricostruire la parte dell'orecchio rimasta danneggiata e a richiudere la ferita.Per completare la sutura sono stati necessari 17 punti. Al termine delle cure, l'uomo è rimasto sotto osservazione per verificare l'evoluzione della ferita e scongiurare eventuali complicazioni.Non sono invece ancora chiare le ragioni che abbiano provocato la reazione dell'animale. Al momento non sono emersi elementi che consentano di stabilire cosa abbia fatto scattare l'aggressione.Da chiarire la dinamicaL'episodio ha inevitabilmente suscitato apprensione tra i residenti della zona, soprattutto per la violenza improvvisa dell'attacco. Saranno eventuali ulteriori accertamenti a chiarire le circostanze nelle quali il cane ha aggredito il proprietario.Resta dunque da comprendere se l'animale abbia reagito a una particolare situazione o se l'attacco sia avvenuto senza un'apparente causa scatenante.Per il 48enne, la notte si è conclusa in ospedale con un intervento chirurgico reso necessario dalla grave ferita riportata all'orecchio. Le prossime ore saranno utili per valutare il decorso della lesione e il recupero dopo l'aggressione.