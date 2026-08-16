Litigano per le pulizia di casa e si accoltellano

al culmine della discussione entrambi avrebbero impugnato un coltello

Una discussione nata per la suddivisione delle faccende domestiche è degenerata fino a trasformarsi in un'aggressione con un coltello. È accaduto ad Ariano Irpino, dove due cittadini egiziani di 20 e 37 anni, conviventi, si sono feriti a vicenda durante il litigio. Secondo una prima ricostruzione, al culmine della discussione entrambi avrebbero impugnato un coltello, riportando una ferita a un dito.L'intervento della PoliziaL'allarme ha fatto scattare l'intervento degli agenti del Commissariato di Ariano Irpino, che hanno raggiunto l'abitazione e avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'episodio.I due uomini sono stati accompagnati all'ospedale Frangipane di Ariano Irpino, dove i sanitari hanno provveduto a medicare le ferite.Fortunatamente, nessuno dei due ha riportato conseguenze gravi. Uno ha avuto bisogno di un punto di sutura, mentre per l'altro sono stati necessari tre punti.Dopo le cure, entrambi hanno ricevuto una prognosi di alcuni giorni.Al termine degli accertamenti, i due conviventi sono stati denunciati per lesioni.