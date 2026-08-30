Litiga con il padre e lo ferisce al collo

Restano da chiarire le ragioni che hanno fatto degenerare la discussione e l'esatta dinamica dell'aggressione

Momenti di paura e tensione in località San Giovanni, a Eboli, dove una lite tra padre e figlio è degenerata in un'aggressione. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, il giovane avrebbe colpito il padre al collo con un oggetto contundente.Nonostante la ferita, l'uomo sarebbe riuscito ad allontanarsi dall'abitazione e a mettersi in salvo. Il figlio, invece, si sarebbe chiuso all'interno della casa.Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Eboli e gli agenti della Polizia municipale, impegnati a presidiare la zona e a riportare la situazione alla calma. Secondo le prime informazioni, il giovane potrebbe avere con sé anche una pistola ad aria compressa.Le forze dell'ordine hanno effettuato una perquisizione nell'appartamento, ritenendo che il ragazzo potesse trovarsi ancora all'interno, ma senza riuscire a rintracciarlo.Restano da chiarire le ragioni che hanno fatto degenerare la discussione e l'esatta dinamica dell'aggressione. Sono inoltre in corso verifiche sulle informazioni relative alla situazione personale del giovane e ai suoi eventuali precedenti.Gli investigatori stanno raccogliendo tutti gli elementi utili alla ricostruzione dei fatti, mentre si attendono ulteriori informazioni sulle condizioni del padre.