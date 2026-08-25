Lite alla festa patronale, feriti mamma e figlio

la discussione sarebbe rapidamente degenerata coinvolgendo i due uomini

Momenti di tensione ieri sera nel cuore di Benevento, dove una lite è scoppiata in piazza Roma durante i festeggiamenti per San Bartolomeo, patrono della città. A rimanere feriti sono stati due uomini, padre e figlio, entrambi residenti in città.Per l'episodio è stato identificato un 20enne di nazionalità egiziana, successivamente denunciato a piede libero con l'accusa di lesioni aggravate.Padre e figlio feritiNon sono ancora chiari i motivi che avrebbero fatto scattare la lite. Secondo una prima ricostruzione, la discussione sarebbe rapidamente degenerata, coinvolgendo i due uomini.Il padre, 40 anni, ha riportato una ferita al volto ed è stato giudicato guaribile in nove giorni. Il figlio, 20 anni, ha invece riportato un trauma alla schiena, con una prognosi di sette giorni.Entrambi sono stati accompagnati al Fatebenefratelli di Benevento, dove hanno ricevuto le cure necessarie.Intervento della PoliziaSul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Volante della Polizia di Stato, che hanno raccolto le prime testimonianze e avviato gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.Il 20enne individuato dagli agenti è stato quindi denunciato a piede libero. Nei suoi confronti è stata contestata l'ipotesi di lesioni aggravate.Le indagini proseguono per chiarire cosa abbia originato la discussione e ricostruire con precisione le fasi della lite, avvenuta in una delle piazze centrali della città proprio nella serata dedicata ai festeggiamenti per il santo patrono.