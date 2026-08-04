Lesioni all'ex compagno, braccialetto elettronico per la donna

l’ex compagno sarebbe stato sottoposto a continue condotte offensive, intimidatorie e violente

Avrebbe trasformato la fine della relazione in un lungo periodo di pressioni, minacce e comportamenti persecutori nei confronti dell’ex compagno. Per questo motivo una donna di 31 anni è stata raggiunta da una misura cautelare emessa dal gip del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina. Il provvedimento, eseguito dai carabinieri della Compagnia di Sorrento, prevede il divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi frequentati dall’uomo. La donna è indagata, allo stato degli atti e fatta salva la presunzione di innocenza, per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate.Le indagini, condotte dai militari della stazione di Piano di Sorrento, avrebbero ricostruito una serie di episodi avvenuti dopo la separazione di fatto della coppia, risalente al marzo 2026. Secondo l’ipotesi investigativa, l’ex compagno sarebbe stato sottoposto a continue condotte offensive, intimidatorie e violente, alcune delle quali si sarebbero verificate anche alla presenza della figlia minorenne della coppia.Tra gli elementi raccolti dagli investigatori ci sarebbe anche il ritrovamento di un dispositivo di localizzazione nascosto sul mezzo della vittima. I carabinieri avrebbero scoperto un Apple AirTag occultato sotto il parafango anteriore del motociclo dell’uomo, che sarebbe stato utilizzato per monitorarne gli spostamenti senza autorizzazione.Un episodio particolarmente grave sarebbe avvenuto il 20 giugno scorso. Secondo quanto emerso dalle indagini, la 31enne avrebbe raggiunto l’abitazione dell’ex partner e lo avrebbe aggredito colpendolo più volte alla testa con il tacco di una scarpa. L’uomo avrebbe riportato ferite giudicate guaribili in dieci giorni. Nella stessa circostanza, la donna avrebbe inoltre danneggiato il motorino della vittima facendolo cadere a terra.Dopo gli accertamenti e le procedure di rito, nei confronti della 31enne è scattato il divieto di avvicinamento con l’obbligo di mantenere una distanza minima di mille metri dall’ex compagno e dai luoghi da lui frequentati. Disposto anche il divieto di comunicazione con la vittima e l’utilizzo del braccialetto elettronico per il controllo del rispetto della misura.