Le armi della camorra trovate nascoste in un canale

Gli agenti hanno individuato i tre fucili in una porzione particolarmente appartata del territorio comunale

Un nuovo ritrovamento di armi riaccende l’attenzione sul territorio del Vallo di Lauro. Tre fucili sono stati scoperti e sequestrati dagli agenti del Commissariato di Lauro in un’area rurale di Quindici, precisamente in località Sant’Antonio. Le armi erano state occultate ai margini di un canalone, in una zona isolata e lontana dal centro abitato, dove sarebbe stato più difficile individuarle.Il ritrovamento è avvenuto nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio predisposti dalla Polizia per la ricerca di armi che potrebbero essere nella disponibilità della criminalità organizzata.A destare maggiore preoccupazione è la presenza, tra i tre fucili, di un'arma con le canne mozzate. Un intervento di modifica che, secondo gli investigatori, potrebbe essere compatibile con un impiego in contesti criminali. Sullo stesso fucile è stata inoltre riscontrata la matricola abrasa, elemento che rende particolarmente complessa la ricostruzione della sua provenienza.Le armi nascoste nella zona di campagnaGli agenti hanno individuato i tre fucili in una porzione particolarmente appartata del territorio comunale. Le armi erano state nascoste a margine di un canalone, in un punto lontano dalle abitazioni e dal normale passaggio delle persone.Due dei fucili sono risultati provento di furto. Per il terzo, quello con le canne mozzate, la situazione appare ancora più delicata: la matricola sarebbe stata cancellata, impedendo al momento di ricostruirne con immediatezza l'origine e gli eventuali passaggi di proprietà.Il sequestro è stato eseguito dagli uomini del Commissariato di Lauro, guidato dal vicequestore Elio Iannuzzi, impegnati da tempo in attività mirate alla ricerca di armi e nascondigli nelle aree rurali del territorio.Gli accertamenti della ScientificaIl ritrovamento non viene considerato un episodio isolato. Le armi saranno ora sottoposte a una serie di verifiche tecniche da parte della Polizia Scientifica del Gabinetto Regionale di Napoli.Gli specialisti dovranno esaminare i fucili e procedere con gli accertamenti balistici per verificare, tra l'altro, se siano stati utilizzati in precedenti episodi criminali.Particolare attenzione sarà riservata al fucile con matricola abrasa. Gli eventuali accertamenti tecnici potrebbero consentire di recuperare elementi utili a ricostruire la storia dell'arma e a capire se possa essere stata impiegata in fatti di sangue, intimidazioni o altre attività illecite.Le risposte degli esami balistici potrebbero quindi fornire agli investigatori nuovi elementi per comprendere la provenienza delle armi e individuare eventuali collegamenti con gruppi criminali attivi nell'area.Nella stessa attività due arresti per drogaIl servizio di controllo ha prodotto anche un secondo risultato sul fronte del contrasto allo spaccio di stupefacenti.Gli agenti hanno arrestato due giovani, di 32 e 27 anni, entrambi residenti a Nola, ritenuti responsabili di detenzione finalizzata allo spaccio di cocaina e crack.Nel corso dell'intervento sono state trovate e sequestrate 22 dosi di droga. Gli investigatori hanno inoltre recuperato 525 euro in contanti, costituiti da banconote di diverso taglio, e un telefono cellulare che, secondo l'ipotesi investigativa, sarebbe stato utilizzato per organizzare e gestire le consegne dello stupefacente.A completare il quadro dei provvedimenti, il questore Pasquale Picone ha disposto nei confronti dei due giovani il foglio di via obbligatorio dal Comune di Pago del Vallo di Lauro per tre anni.La strategia di controllo nel Vallo di LauroArmi e droga rappresentano due distinti filoni investigativi, ma rientrano nella più ampia strategia di prevenzione e contrasto alla criminalità sul territorio.Da una parte gli agenti hanno concentrato l'attenzione sullo spaccio e sulla circolazione di sostanze stupefacenti; dall'altra hanno intensificato la ricerca di eventuali depositi clandestini e nascondigli utilizzati per occultare le armi.Particolare attenzione viene riservata alle campagne, ai casolari abbandonati e alle aree difficilmente accessibili, che possono essere utilizzati per nascondere armi, munizioni e altri materiali compromettenti.Le attività sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Avellino e si inseriscono in un quadro di controlli che nel corso dell'anno ha interessato più volte il territorio di Quindici.Il precedente dell'arsenale trovato ad aprileIl nuovo sequestro riporta alla memoria un altro importante ritrovamento avvenuto proprio a Quindici lo scorso 28 aprile.In quell'occasione i carabinieri avevano scoperto un vero e proprio arsenale all'interno di un casolare abbandonato situato alla periferia del comune. Nel solaio della struttura erano stati nascosti un fucile mitragliatore tipo Kalashnikov AK-47, con matricola abrasa, completo di caricatore e munizioni, e un fucile calibro 12.Nel corso dello stesso intervento erano state recuperate anche 19 cartucce a pallettoni e due giubbotti antiproiettile.L'operazione era partita da una segnalazione arrivata agli investigatori in relazione ad alcuni lavori effettuati nelle vicinanze del casolare. Gli accertamenti avevano quindi portato alla scoperta delle armi, successivamente sequestrate e messe a disposizione dell'autorità giudiziaria.La presenza di un'arma da guerra con matricola abrasa, munizioni e dispositivi di protezione aveva già sollevato interrogativi sulla possibile esistenza di arsenali occultati nelle campagne del Vallo di Lauro.Ora la verifica sui tre fuciliIl nuovo ritrovamento di Sant'Antonio aggiunge dunque un ulteriore elemento al quadro investigativo. I tre fucili erano nascosti in una zona appartata e due di essi risultano rubati. Il terzo presenta invece caratteristiche che richiedono accertamenti ancora più approfonditi, a partire dalla matricola cancellata e dalla modifica delle canne.Sarà ora la Scientifica a stabilire se quelle armi abbiano già sparato e, soprattutto, se possano essere collegate a episodi criminali avvenuti nel territorio o altrove.Gli investigatori proseguiranno inoltre le attività di controllo nelle campagne di Quindici e negli altri comuni del Vallo di Lauro, con l'obiettivo di individuare eventuali ulteriori nascondigli e ricostruire la provenienza delle armi recuperate.