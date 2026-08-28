Ladri in casa, donna li mette in fuga

Il tentativo di furto si sarebbe così concluso senza che i malviventi riuscissero a portare a termine il loro obiettivo

È tornato l'allarme furti nell'hinterland di Avellino, dove da alcuni giorni si susseguono segnalazioni di tentativi di intrusione nelle abitazioni e di colpi messi a segno. Una situazione che sta alimentando la preoccupazione tra i residenti, soprattutto nelle zone periferiche e nelle aree di campagna, dove le abitazioni sono più isolate e possono diventare obiettivo dei malviventi.Tra i comuni maggiormente interessati dalle segnalazioni c'è Cesinali, dove nelle ultime ore sarebbero state prese di mira alcune villette. In alcuni casi i ladri sarebbero riusciti a entrare nelle abitazioni, mentre in altri i tentativi si sarebbero conclusi con una fuga precipitosa.Ladri sorpresi in casaUno degli episodi più concitati si sarebbe verificato proprio all'interno dell'abitazione di un professionista. I malviventi sarebbero riusciti a introdursi nella villetta, convinti probabilmente di poter agire indisturbati.A sorprenderli, però, è stata la moglie del proprietario.La donna si sarebbe ritrovata improvvisamente davanti ai ladri, ma invece di lasciarsi prendere dal panico avrebbe mantenuto un atteggiamento determinato. Una reazione che avrebbe spiazzato i componenti della banda, inducendoli ad abbandonare rapidamente l'abitazione.Il tentativo di furto si sarebbe così concluso senza che i malviventi riuscissero a portare a termine il loro obiettivo.L'episodio ha inevitabilmente lasciato forte preoccupazione nella zona, anche perché la presenza dei ladri all'interno di un'abitazione mentre una persona si trovava in casa aumenta il senso di insicurezza tra i residenti.Le torce nel torrenteSempre a Cesinali, nelle ultime ore, alcuni residenti avrebbero notato movimenti sospetti nelle aree rurali.In particolare, alcune persone sarebbero state viste mentre percorrevano il letto di un piccolo torrente, utilizzando delle torce per farsi strada nell'oscurità. Il percorso sarebbe stato utilizzato per avvicinarsi alle abitazioni di campagna, evitando presumibilmente le strade più facilmente controllabili.La presenza di persone che si muovevano in quella zona durante le ore notturne ha fatto scattare l'allarme tra gli abitanti, già preoccupati per i diversi episodi segnalati nei giorni precedenti.Gli avvistamenti sono ora al vaglio delle forze dell'ordine, chiamate a verificare se i movimenti segnalati possano essere collegati ai tentativi di furto registrati nella zona.Una sequenza che va avanti da giorniIl fenomeno non sembra limitato a un singolo episodio. Tra Aiello del Sabato e Cesinali, infatti, l'attenzione dei residenti è particolarmente alta a causa delle numerose segnalazioni raccolte negli ultimi giorni.L'area interessata comprende diverse abitazioni indipendenti, villette e case di campagna, alcune delle quali distanti dai centri abitati e caratterizzate da una minore presenza di persone nelle ore notturne.È proprio questo tipo di conformazione del territorio a suscitare maggiore apprensione tra gli abitanti. La paura è che i ladri possano approfittare delle zone più isolate per avvicinarsi alle abitazioni senza essere notati.In alcuni casi, secondo le segnalazioni, i tentativi sarebbero falliti proprio grazie alla presenza dei proprietari o all'intervento dei residenti, mentre altri episodi avrebbero avuto esito diverso.Residenti in allertaLa sequenza di episodi ha spinto molti cittadini ad aumentare l'attenzione e a segnalare tempestivamente qualsiasi movimento sospetto. Nelle comunità interessate si moltiplicano anche le segnalazioni attraverso i canali utilizzati dai residenti per scambiarsi informazioni.L'obiettivo è quello di individuare eventuali movimenti anomali e consentire alle forze dell'ordine di intervenire rapidamente.Particolare attenzione viene rivolta soprattutto alle ore serali e notturne, quando le abitazioni delle zone periferiche e rurali diventano più vulnerabili.Indagini e controlliGli episodi segnalati nell'hinterland avellinese sono ora oggetto degli accertamenti delle forze dell'ordine. Sarà necessario mettere in relazione le diverse segnalazioni e verificare se dietro i tentativi di intrusione possa esserci un unico gruppo oppure più bande che stanno operando contemporaneamente sul territorio.Fondamentali potrebbero rivelarsi le immagini degli eventuali sistemi di videosorveglianza installati nelle abitazioni e nelle attività della zona, così come le testimonianze dei residenti che hanno notato persone o veicoli sospetti.Nel frattempo, tra Aiello del Sabato e Cesinali cresce la preoccupazione. L'episodio della donna che si è trovata faccia a faccia con i ladri e quello degli individui avvistati con le torce nelle campagne hanno contribuito ad aumentare il senso di allerta.La speranza dei residenti è che i controlli possano essere intensificati e che la serie di tentativi di furto possa interrompersi al più presto, restituendo maggiore tranquillità alle famiglie che vivono nell'area.