Investito da taxi pirata, poi si costituisce

A ricostruire quanto accaduto sono stati gli agenti dell'Infortunistica Stradale della Polizia Municipale

Un tassista è stato denunciato per fuga e omissione di soccorso dopo aver investito un pedone al Rione Traiano, nella periferia occidentale di Napoli, per poi allontanarsi senza fermarsi.L'incidente è avvenuto nella notte tra il 24 e il 25 agosto in viale Traiano. Il pedone, rimasto ferito nell'impatto, è stato soccorso dai sanitari del 118 e accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli. I medici gli hanno riscontrato lesioni con una prognosi di 45 giorni.A ricostruire quanto accaduto sono stati gli agenti dell'Infortunistica Stradale della Polizia Municipale di Napoli. Gli investigatori hanno individuato il taxi, che era stato parcheggiato all'interno di un box.Il veicolo presentava danni compatibili con l'incidente e tracce ematiche sulla carrozzeria, elementi che hanno rafforzato i sospetti degli investigatori. Su disposizione della Procura di Napoli, il mezzo è stato posto sotto sequestro per gli ulteriori accertamenti.Nella giornata di martedì 25 agosto, a poche ore dal sinistro, il conducente si è presentato spontaneamente negli uffici della Polizia Municipale. Dopo essere stato identificato, è stato denunciato all'autorità giudiziaria.Gli accertamenti proseguono per ricostruire nel dettaglio la dinamica dell'investimento e stabilire tutte le eventuali responsabilità.