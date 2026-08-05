Incidente frontale, due vittime

Sul luogo della tragedia sono intervenute le forze dell'ordine, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area

È un bilancio drammatico quello dell'incidente stradale avvenuto nella notte nella zona di Ponte Valentino, a Benevento, dove un violentissimo scontro frontale tra due automobili ha provocato la morte di due persone e il grave ferimento di un giovane automobilista. La tragedia si è consumata intorno alla mezzanotte e ha richiesto l'intervento dei sanitari del 118, delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco.Le vittime sono un uomo di 75 anni e un altro di 61 anni, entrambi residenti a Benevento e a bordo della stessa vettura. L'impatto è stato estremamente violento e, nonostante il rapido arrivo dei soccorsi, per i due non c'è stato nulla da fare. I sanitari hanno potuto soltanto constatarne il decesso.Nello scontro è rimasto gravemente ferito anche il conducente dell'altra automobile coinvolta, un ragazzo romeno di 21 anni. Il giovane è stato soccorso sul posto, stabilizzato dal personale del 118 e trasportato in codice rosso in ospedale, dove è ricoverato in condizioni giudicate molto serie.L'incidente è avvenuto lungo un tratto della zona industriale di Ponte Valentino. Sul luogo della tragedia sono intervenute le forze dell'ordine, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area e ad avviare i rilievi tecnici per ricostruire con precisione la dinamica dello schianto. Gli investigatori stanno raccogliendo ogni elemento utile per comprendere le cause del frontale e verificare eventuali responsabilità.Le due vetture coinvolte hanno riportato gravissimi danni, a testimonianza della violenza dell'impatto. Le salme delle vittime sono state successivamente trasferite nella sala mortuaria dell'ospedale San Pio di Benevento, dove resteranno a disposizione dell'autorità giudiziaria per gli accertamenti previsti.Le indagini proseguono per chiarire cosa abbia provocato il tragico incidente che, ancora una volta, riaccende l'attenzione sulla sicurezza stradale e lascia sotto shock la comunità beneventana, colpita dalla perdita di due suoi concittadini.