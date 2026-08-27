In fuga dalla polizia, nell'auto anche i figli piccoli

Nel tentativo di seminare gli agenti, il conducente ha effettuato una manovra particolarmente brusca per invertire la marcia

Non si sono fermati all’alt imposto dalla Polizia di Stato e hanno dato vita a una fuga in auto per le strade del centro di Catania, mettendo in pericolo anche le persone che viaggiavano con loro. Al termine dell’inseguimento, due giovani, un 19enne originario di Caltagirone e un 21enne di Catania, sono stati arrestati dagli agenti della Squadra Volanti della Questura etnea.La vicenda è iniziata in via VI Aprile, dove i poliziotti avevano predisposto un posto di controllo. Alla vista della pattuglia, l’auto sulla quale viaggiavano i due giovani non si è fermata e il conducente ha improvvisamente accelerato, dirigendosi a tutta velocità verso piazza Giovanni XXIII.A quel punto è scattato l’inseguimento. Nel tentativo di seminare gli agenti, il conducente ha effettuato una manovra particolarmente brusca per invertire la marcia, finendo per urtare lateralmente proprio l’auto della Polizia. Nonostante l’impatto, i poliziotti sono riusciti a mantenere il contatto visivo con il veicolo e hanno continuato a seguirlo, richiedendo nel frattempo l’intervento di altre pattuglie.La fuga si è conclusa in piazza Alcalà, dove gli agenti sono riusciti a bloccare l’automobile. Una volta scesi dal mezzo, i due giovani avrebbero assunto un atteggiamento minaccioso nei confronti dei poliziotti, rendendo necessario l’intervento di ulteriori equipaggi per riportare la situazione sotto controllo.È stato proprio durante le fasi successive al fermo che gli agenti hanno scoperto un elemento particolarmente delicato. Nei sedili passeggeri dell’auto si trovavano infatti le compagne dei due giovani, entrambe con in braccio i rispettivi figli: due bambini molto piccoli, di appena un anno e sei mesi.Una delle due donne, dopo essere scesa dall'automobile continuando a tenere in braccio il figlio, avrebbe cercato di ostacolare l'intervento degli agenti, schierandosi in difesa del compagno e rivolgendo insulti ai poliziotti. Per questo motivo è stata denunciata per i reati di oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.Gli accertamenti non si sono limitati alle persone presenti nell'auto. I poliziotti hanno proceduto anche alla perquisizione del veicolo, durante la quale hanno trovato una mazza chiodata che, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, era nella disponibilità del 21enne.Per il giovane è scattata quindi anche una denuncia per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Un ulteriore elemento che si è aggiunto alle contestazioni legate alla fuga e all'atteggiamento tenuto nei confronti degli agenti.Al termine dell'intervento, entrambi i giovani sono stati arrestati per fuga pericolosa e resistenza a pubblico ufficiale. Informato il pubblico ministero di turno, il 19enne e il 21enne sono stati condotti in carcere, dove sono rimasti in attesa dell'udienza per direttissima.Nel corso dell'udienza il giudice ha convalidato gli arresti, disponendo tuttavia per entrambi una diversa misura cautelare: l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria competente per territorio.La vicenda si è dunque conclusa senza ulteriori conseguenze per i due bambini che si trovavano a bordo dell'auto durante la fuga, ma ha portato alla luce una situazione particolarmente rischiosa, considerando la velocità dell'inseguimento, l'impatto con il veicolo della Polizia e la presenza a bordo di due bambini di età molto tenera.