In auto sversano sul ciglio della strada: traditi dalle telecamere

L'attività dei militari ha permesso di ricostruire le modalità con cui i rifiuti venivano trasportati e successivamente lasciati

Ancora episodi di abbandono illecito di rifiuti nel territorio del Casertano. I carabinieri forestali del Nucleo di Vairano Patenora hanno individuato e denunciato tre persone ritenute responsabili di due distinti episodi avvenuti nella stessa area, sottoposta da tempo a controllo attraverso un sistema di videosorveglianza.L'attività dei militari ha permesso di ricostruire le modalità con cui i rifiuti venivano trasportati e successivamente lasciati sul bordo della strada, consentendo di risalire ai responsabili.Il primo episodio si è verificato nel territorio comunale di Caianello. Secondo quanto accertato dai carabinieri forestali, un uomo e una donna sono arrivati nella zona monitorata a bordo di una Volkswagen Polo. Dopo aver fermato l'auto, i due avrebbero aperto il bagagliaio e prelevato un sacco di plastica semitrasparente della capacità di circa 50 litri.All'interno del sacco erano presenti rifiuti solidi urbani indifferenziati. Invece di conferirli secondo le modalità previste, i due avrebbero lasciato il sacco direttamente sul ciglio della strada, per poi allontanarsi con l'automobile.La scena è stata immortalata dal sistema di videosorveglianza installato nell'area. Le immagini hanno consentito ai militari di acquisire elementi utili per identificare le persone coinvolte e ricostruire la dinamica dell'abbandono.Al termine degli accertamenti, entrambi sono stati denunciati per abbandono illecito di rifiuti sul suolo. Nei confronti dell'uomo che si trovava alla guida della Volkswagen Polo è stato inoltre disposto il ritiro della patente di guida.Il provvedimento è stato adottato ai fini dell'applicazione della sanzione accessoria prevista dalla normativa, che prevede la possibile sospensione della patente per un periodo compreso tra quattro e sei mesi. La decisione sulla durata della sospensione spetterà alla Prefettura di Caserta.Poco tempo dopo, sempre nella stessa area sottoposta a monitoraggio, i carabinieri forestali hanno accertato un secondo episodio di abbandono di rifiuti, questa volta riconducibile a un'altra persona.Anche in questo caso l'uomo sarebbe arrivato sul posto alla guida di una Volkswagen Polo. Dopo aver arrestato la marcia, avrebbe aperto il vano di carico posteriore del veicolo e prelevato due sacchi di plastica nera, ciascuno della capacità di circa 30 litri.I sacchi contenevano rifiuti solidi urbani indifferenziati e, secondo quanto ricostruito dai militari, sarebbero stati abbandonati direttamente sul terreno. L'uomo si sarebbe poi allontanato a bordo della propria automobile.Determinante, anche in questa circostanza, è stato il sistema di videosorveglianza. L'analisi delle immagini, incrociata con le sequenze temporali registrate dalle telecamere, ha permesso agli investigatori di ricostruire passo dopo passo quanto avvenuto e di individuare il presunto responsabile.Anche nei suoi confronti è scattata la denuncia per abbandono illecito di rifiuti sul suolo. I carabinieri forestali hanno inoltre proceduto al ritiro della patente di guida, sempre in vista dell'eventuale sospensione per un periodo compreso tra quattro e sei mesi, provvedimento che sarà adottato dalla Prefettura di Caserta.L'attività di controllo si inserisce nell'ambito delle azioni di contrasto al fenomeno dell'abbandono indiscriminato dei rifiuti, una pratica che continua a rappresentare un problema per il decoro e la tutela ambientale del territorio.In entrambi i casi, la videosorveglianza si è rivelata fondamentale per documentare le condotte e consentire agli investigatori di risalire agli autori. Gli accertamenti dei carabinieri forestali proseguono per verificare eventuali ulteriori episodi e individuare altri responsabili di abbandoni illeciti nelle aree sottoposte a monitoraggio.