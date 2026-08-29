In 1200 segnalati per assunzione di droga: ecco chi sono

La novità dell'analisi dei carabinieri consiste soprattutto nel cambio di prospettiva

Non sono soltanto gli spacciatori a raccontare la dimensione del mercato della droga a Napoli e provincia. A fotografare un fenomeno molto più ampio sono soprattutto i numeri relativi a chi acquista e consuma le sostanze stupefacenti.Sono 1.196 le persone segnalate alla Prefettura dai carabinieri del Comando provinciale di Napoli dall'inizio del 2026. Un dato che porta l'attenzione su una componente spesso meno visibile del fenomeno: quella degli assuntori.L'analisi condotta dall'Arma restituisce infatti un quadro estremamente variegato. Tra le persone segnalate ci sono giovani e adulti, studenti e lavoratori, appartenenti a professioni e fasce sociali differenti. Nel lungo elenco compaiono, tra gli altri, un autista di scuolabus, studenti della cosiddetta Generazione Z, un radiologo e un imbianchino.Un insieme eterogeneo che, secondo la lettura degli investigatori, dimostra quanto il consumo di sostanze stupefacenti possa attraversare ambienti e categorie sociali molto differenti.Il cliente come «consumatore» del mercatoLa novità dell'analisi dei carabinieri consiste soprattutto nel cambio di prospettiva.Tradizionalmente l'attenzione delle forze dell'ordine si concentra sulle organizzazioni criminali, sui loro uomini e sulle piazze nelle quali vengono vendute le sostanze. Questa volta, invece, il punto di osservazione parte dal cliente.Secondo gli investigatori, chi acquista droga non è necessariamente un soggetto passivo all'interno del mercato. Al contrario, compie delle scelte: decide dove rivolgersi, quale piazza frequentare e se tornare dallo stesso venditore.Una dinamica che presenta, per certi versi, caratteristiche simili a quelle di un normale mercato commerciale.Il consumatore valuta infatti diversi fattori: il prezzo, la qualità percepita della sostanza, la distanza dal luogo di acquisto e la possibilità di evitare controlli o di non essere riconosciuto.Prezzo, comodità e rischioLa scelta della piazza di spaccio, secondo l'analisi dell'Arma, può dipendere da motivazioni differenti.C'è chi preferisce un determinato punto perché sa di trovare con maggiore facilità la sostanza che cerca. Altri possono essere attratti da prezzi più bassi. Altri ancora privilegiano la comodità, fino ad arrivare alle situazioni nelle quali la sostanza viene consegnata direttamente a domicilio.Un sistema nel quale il cliente finisce quindi per orientare, almeno in parte, le modalità con cui il mercato illegale si organizza.La domanda influenza l'offerta e le organizzazioni criminali cercano di adeguarsi alle esigenze dei consumatori, diversificando modalità di vendita, luoghi e servizi.Quasi 1.200 segnalazioni alla PrefetturaIl dato complessivo è quello di 1.196 persone segnalate alla Prefettura dai carabinieri dall'inizio dell'anno.La segnalazione alla Prefettura rappresenta un procedimento distinto da quello penale a carico degli spacciatori e riguarda le persone fermate in relazione al possesso per uso personale di sostanze stupefacenti.Il numero restituisce quindi una fotografia significativa della domanda presente sul territorio, accanto a quella relativa all'attività di contrasto alla vendita.Centinaia di interventi contro gli spacciatoriParallelamente all'attività nei confronti dei consumatori, i carabinieri continuano a intervenire sulle reti di distribuzione.Dall'inizio del 2026 i militari del Comando provinciale di Napoli hanno effettuato 175 arresti in flagranza per attività legate allo spaccio.A questi si aggiungono 107 persone raggiunte da misure cautelari e 112 denunciate a piede libero.Numeri che testimoniano la dimensione dell'attività investigativa sviluppata dall'Arma sul territorio provinciale e che si affiancano alle segnalazioni relative ai consumatori.L'ultimo intervento al Rione TraianoL'ultimo intervento citato dai carabinieri è avvenuto al Rione Traiano, dove sono state individuate e smantellate due piazze di spaccio.Nel corso dell'operazione sono state denunciate due persone.Ma l'attività non si è limitata ai luoghi destinati alla vendita. I militari hanno infatti individuato anche due cosiddette «stanze del buco», ambienti nei quali alcuni clienti consumavano le sostanze stupefacenti immediatamente dopo averle acquistate.Anche questi locali sono stati sottoposti a sequestro.Dalla piazza di spaccio al consumoÈ proprio il passaggio dalla vendita al consumo a rappresentare uno degli elementi centrali della nuova analisi.Le piazze di spaccio, infatti, non possono essere considerate esclusivamente luoghi nei quali operano i venditori. Sono anche punti di riferimento per una domanda costante, alimentata da persone che scelgono dove acquistare e, attraverso le loro abitudini, contribuiscono a determinare la vitalità di determinati mercati illegali.Per questo motivo, secondo l'impostazione dei carabinieri, contrastare il fenomeno significa intervenire su entrambi i fronti: da una parte colpire chi vende e organizza la distribuzione, dall'altra comprendere meglio chi acquista e consuma.Un mercato che cambiaIl quadro che emerge è quello di un mercato della droga capace di adattarsi alle esigenze dei propri clienti.La presenza di modalità di vendita differenti, dalla tradizionale piazza di spaccio alla consegna a domicilio, indica una crescente capacità di intercettare la domanda e ridurre, per il consumatore, le difficoltà legate all'acquisto.Ma dietro ogni acquisto resta una rete criminale che trae profitto dalla vendita delle sostanze.I numeri raccolti dai carabinieri fotografano quindi due facce dello stesso fenomeno: 1.196 assuntori segnalati alla Prefettura e centinaia di persone coinvolte, a vario titolo, nelle attività di spaccio.Una realtà che continua a rappresentare una delle principali sfide sul fronte della sicurezza e della legalità nell'area metropolitana di Napoli.