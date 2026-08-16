Il Gran Cono del Vesuvio fa il pieno di visite a Ferragosto

i servizi predisposti dall’Ente Parco hanno consentito di gestire il flusso dei visitatori senza particolari criticità

Il Vesuvio si conferma una delle mete più amate del Ferragosto in Campania. Nella giornata di festa sono stati 2.159 i visitatori che hanno raggiunto il Gran Cono, nonostante le temperature particolarmente elevate. Il dato è stato diffuso dall’Ente Parco nazionale del Vesuvio e conferma un’affluenza sostanzialmente in linea con quella registrata negli ultimi anni. Migliaia di escursionisti, italiani e stranieri, hanno scelto così di trascorrere il Ferragosto sulle pendici del vulcano, affrontando anche il gran caldo che ha caratterizzato la giornata.«Una presenza significativa, in linea con i livelli di affluenza degli ultimi anni», ha commentato il presidente dell’Ente Parco, Raffaele De Luca.Affluenza gestita in sicurezzaNonostante le alte temperature, i servizi predisposti dall’Ente Parco hanno consentito di gestire il flusso dei visitatori senza particolari criticità, garantendo regolarità e condizioni di sicurezza lungo il percorso.«Nonostante le alte temperature, i servizi assicurati dall’Ente Parco hanno consentito di gestire l’afflusso in condizioni di sicurezza e con regolarità», ha spiegato De Luca, ringraziando gli operatori impegnati sul territorio durante la giornata di Ferragosto.Il presidente ha quindi ribadito la necessità di mantenere l'equilibrio tra l'incremento dell'affluenza turistica e la tutela dell'area protetta. «La nostra priorità resta garantire una fruizione ordinata e sicura del Gran Cono, nel rispetto delle esigenze di tutela dell’area protetta», ha sottolineato.Il dato di Ferragosto conferma dunque il forte interesse turistico per il Vesuvio, che continua ad attirare visitatori anche nei periodi di maggiore affluenza e nelle giornate caratterizzate da condizioni climatiche particolarmente impegnative.