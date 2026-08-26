Guida ubriaco e ammazza ciclista

I militari sono intervenuti sul posto insieme ai sanitari del 118, prestando i primi soccorsi al 23enne

Tragedia questa mattina a Mondragone, in provincia di Caserta, dove un giovane di 23 anni, originario del Nepal e residente in città, è morto dopo essere stato investito mentre percorreva in bicicletta via Castel Volturno.Per la vicenda i carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone hanno arrestato in flagranza un uomo di 52 anni, residente a Baia Domizia, gravemente indiziato, allo stato degli atti e nel rispetto della presunzione di innocenza, di omicidio stradale, omissione di soccorso, guida sotto l'influenza dell'alcol e guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti.L'allarme è scattato dopo una segnalazione alla centrale operativa. I militari sono intervenuti sul posto insieme ai sanitari del 118, prestando i primi soccorsi al 23enne. Il giovane è stato trasportato in condizioni disperate al pronto soccorso della clinica Pineta Grande di Castel Volturno, dove è deceduto poco dopo a causa delle gravi lesioni riportate.Secondo una prima ricostruzione, effettuata anche sulla base delle testimonianze raccolte nell'immediatezza, il conducente del veicolo coinvolto nell'incidente si sarebbe allontanato dal luogo dello schianto a bordo di un Fiat Doblò.Le ricerche avviate immediatamente dai carabinieri hanno permesso di individuare il mezzo poco distante. Il 52enne sarebbe stato trovato mentre tentava di nascondersi all'interno del veicolo, in una zona di canneto.L'uomo è stato fermato e accompagnato in ospedale per gli accertamenti previsti. Gli esami avrebbero rilevato un tasso alcolemico di 0,6 grammi per litro e la positività ai test tossicologici per cocaina e cannabinoidi.Il Fiat Doblò è stato sequestrato e sarà sottoposto agli ulteriori accertamenti necessari a ricostruire con precisione la dinamica dell'investimento.Al termine delle formalità di rito, il 52enne è stato trasferito nella casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione dell'autorità giudiziaria.La salma del giovane è stata trasferita all'Istituto di Medicina legale di Caserta, dove sarà eseguita l'autopsia disposta dalla Procura.