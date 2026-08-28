Guasto anche a Torre: Circumvesuviana nel caos assoluto

L'interruzione aggiuntiva ha infatti interessato, per alcune ore, anche le tratte comprese tra Torre Annunziata e Villa Regina e tra Torre Annunziata e Boscotrecase

Doveva essere una giornata complicata per chi viaggia sulla Circumvesuviana, ma i disagi previsti si sono trasformati in una mattinata ancora più difficile. Alla sospensione programmata della circolazione tra Barra e Torre del Greco, necessaria per consentire alcuni lavori nelle gallerie ferroviarie, si è infatti aggiunto un guasto alla linea di alimentazione che ha temporaneamente paralizzato anche altri collegamenti della rete vesuviana.Una situazione che ha finito per ampliare notevolmente il perimetro delle difficoltà per pendolari, lavoratori e turisti. L'interruzione aggiuntiva ha infatti interessato, per alcune ore, anche le tratte comprese tra Torre Annunziata e Villa Regina e tra Torre Annunziata e Boscotrecase.Il problema è stato registrato fin dall'inizio del servizio e soltanto successivamente, dopo gli interventi tecnici necessari, l'Ente Autonomo Volturno ha comunicato il ritorno alla normale funzionalità delle tratte interessate dal guasto.Una giornata già segnata dai lavoriIl disservizio si è verificato in una giornata nella quale gli utenti erano già stati informati della sospensione della circolazione ferroviaria tra Barra e Torre del Greco.Lo stop era stato programmato da Eav per consentire il completamento dei lavori di adeguamento normativo delle gallerie Bosco di Portici e Cavalli di Bronzo.Si tratta di interventi che hanno reso necessaria la sospensione dei treni per l'intera giornata di oggi e anche per quella di domani. Per limitare le conseguenze dello stop, l'azienda di trasporto aveva predisposto un articolato sistema di autobus sostitutivi.A complicare ulteriormente il quadro è arrivato però il guasto alla linea di alimentazione nella zona di Torre Annunziata.Per i passeggeri che avevano già programmato il viaggio tenendo conto delle modifiche al servizio, l'imprevisto ha significato ulteriori attese, deviazioni e tempi di percorrenza più lunghi.«Ho saputo del nuovo stop quando ero già sul bus»Tra i viaggiatori alle prese con la situazione anche una giovane residente a Torre del Greco, diretta verso la penisola sorrentina.«Dovevo raggiungere la penisola sorrentina - racconta - e mi sono avviata con largo anticipo alla stazione per prendere il bus sostitutivo».La passeggera aveva già previsto che il viaggio potesse essere più lungo del normale, proprio perché gli autobus sono costretti a utilizzare la viabilità ordinaria e quindi devono fare i conti con il traffico.«Ho messo in conto il traffico, ma arrivare a Villa Regina è stato comunque complicato», spiega.A rendere ancora più difficile il trasferimento è stata poi la notizia del problema verificatosi a Torre Annunziata. «Questa interruzione improvvisa l'ho saputa soltanto quando ero già salita sul bus di Eav», racconta la viaggiatrice.Un episodio che restituisce la difficoltà vissuta dagli utenti, chiamati a modificare il proprio viaggio mentre erano già in movimento.Il guasto ha allargato il fronte dei disagiIl problema alla linea di alimentazione ha impedito temporaneamente la circolazione dei convogli anche su collegamenti che non rientravano direttamente nello stop programmato per i lavori alle gallerie.In particolare, i treni non hanno potuto circolare tra Torre Annunziata e Villa Regina e tra Torre Annunziata e Boscotrecase fino al ripristino della funzionalità.La situazione ha quindi coinvolto anche passeggeri che avevano organizzato il proprio viaggio considerando le modifiche già comunicate da Eav, ma che si sono trovati davanti a un'ulteriore interruzione non prevista.Il ritorno alla normalità è stato comunicato dall'Ente Autonomo Volturno dopo gli interventi sulla linea di alimentazione.Stop tra Barra e Torre del Greco anche domaniIl guasto aggiuntivo è stato dunque risolto, ma i viaggiatori dovranno comunque fare i conti con lo stop programmato tra Barra e Torre del Greco.La sospensione della circolazione ferroviaria proseguirà infatti per tutta la giornata odierna e per l'intero esercizio di domani, come già comunicato nei giorni scorsi dall'azienda.Le modifiche riguardano soprattutto i collegamenti da e per Napoli, con conseguenze particolarmente significative per chi utilizza la linea Napoli-Sorrento.I treni diretti a Sorrento e quelli provenienti dalla penisola sorrentina termineranno la corsa a Torre Annunziata, senza proseguire verso Napoli. I convogli da e per Poggiomarino, invece, avranno come capolinea Torre del Greco, interrompendo il collegamento con il capoluogo.Il piano degli autobus sostitutiviPer garantire comunque gli spostamenti lungo il tratto interessato dalla sospensione, Eav ha predisposto un servizio sostitutivo su gomma.Il principale punto di interscambio per chi deve spostarsi tra la penisola sorrentina e Napoli è stato individuato nella stazione di Villa Regina.Da qui si sviluppano due diversi servizi di autobus, pensati per rispondere a esigenze differenti.Il primo è costituito dai bus diretti che percorrono l'autostrada, effettuando fermate a Napoli Porta Nolana, Napoli Garibaldi – Hotel Ramada, Torre Annunziata e Villa Regina.Il secondo servizio prevede invece fermate intermedie e collega Napoli Porta Nolana e Napoli Garibaldi con Torre del Greco, effettuando soste in prossimità delle stazioni presenti lungo il percorso.Una soluzione studiata per consentire agli utenti di raggiungere le diverse località del territorio anche durante la sospensione dei treni.Frequenze e orari dei collegamentiPer quanto riguarda i collegamenti diretti tra Napoli e Villa Regina, gli autobus sono previsti con una frequenza di circa 36 minuti.Da Napoli il servizio è programmato dalle 5.22 alle 22.54, mentre da Villa Regina le partenze sono previste dalle 6.23 alle 22.53.Per gli autobus con fermate intermedie, le partenze da Napoli sono previste dalle 5.09 alle 21.33. In direzione opposta, da Villa Regina, il servizio è programmato dalle 6.15 alle 22.11.Orari che consentono di mantenere attivo il collegamento per buona parte della giornata, anche se i tempi di percorrenza possono inevitabilmente risentire delle condizioni del traffico stradale.Pendolari e turisti alle prese con una rete sotto pressioneLa coincidenza tra lo stop programmato e il guasto alla linea di alimentazione ha prodotto una situazione particolarmente complessa proprio in una delle giornate in cui la rete vesuviana è chiamata a gestire un numero significativo di viaggiatori.Da una parte ci sono i pendolari, costretti a riorganizzare i propri spostamenti quotidiani; dall'altra i turisti diretti verso le località della penisola sorrentina, che in questo periodo utilizzano in maniera consistente la linea ferroviaria.Per molti passeggeri il ricorso agli autobus rappresenta l'unica alternativa possibile, ma il trasferimento su gomma comporta necessariamente tempi di viaggio più variabili rispetto al servizio ferroviario.La situazione tornerà quindi alla normalità per quanto riguarda il guasto alla linea di alimentazione, ma resteranno in vigore fino alla conclusione dei lavori tutte le modifiche già previste da Eav.Per chi dovrà viaggiare tra Napoli, il Vesuviano e la penisola sorrentina anche domani, sarà dunque fondamentale mettere in conto un viaggio più lungo del consueto e verificare con attenzione il percorso e gli orari dei servizi sostitutivi prima di raggiungere la stazione.