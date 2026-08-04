Giù dal quarto piano, operaio muore nei Paesi Vesuviani

Gli investigatori stanno verificando la posizione lavorativa della vittima e il rispetto delle norme

Un operaio di 54 anni ha perso la vita dopo essere precipitato dal quarto piano di un edificio mentre stava eseguendo lavori edili su un balcone. Il drammatico incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di lunedì 3 agosto in via Niglio, a Ercolano.Secondo una prima ricostruzione, l'uomo era impegnato in alcuni interventi di muratura quando, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso l'equilibrio, cadendo nel vuoto. L'impatto con il suolo è stato violentissimo.Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno soccorso il 54enne e lo hanno trasportato in codice rosso all'Ospedale del Mare di Napoli. Nonostante i tentativi dei medici, l'operaio è deceduto poco dopo il ricovero a causa delle gravissime lesioni riportate nella caduta.Le indagini sono affidate ai carabinieri della Tenenza di Ercolano, impegnati a ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente. Gli investigatori stanno inoltre verificando la posizione lavorativa della vittima e il rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro.L'autorità giudiziaria ha disposto il sequestro della salma, che sarà sottoposta ad autopsia nell'ambito dell'inchiesta aperta per chiarire le cause del decesso.Sulla tragedia è intervenuta anche la sindaca di Ercolano, Antonietta Garzia, che ha espresso il cordoglio dell'amministrazione comunale alla famiglia della vittima. La prima cittadina ha sottolineato la necessità di attendere gli esiti delle indagini, evidenziando però come ogni incidente mortale sul lavoro debba riportare l'attenzione sull'importanza della sicurezza e della tutela dei lavoratori.