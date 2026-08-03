Forte grandinata in Campania con "palle" di ghiaccio

sono caduti chicchi di grandine di grandi dimensioni, in alcuni casi paragonabili a palline da ping pong

Un violento temporale si è abbattuto nel primo pomeriggio su Avellino, dove una forte grandinata ha colpito il capoluogo irpino causando disagi alla circolazione e momenti di apprensione tra gli automobilisti. Intorno alle 15.45, insieme a un intenso nubifragio, sono caduti chicchi di grandine di grandi dimensioni, in alcuni casi paragonabili a palline da ping pong. Per evitare danni alle proprie vetture, numerosi conducenti hanno scelto di rifugiarsi all'interno della galleria che collega piazza Kennedy con il rione San Tommaso.La decisione di fermarsi nel sottopasso ha provocato lunghe code: decine di auto sono rimaste incolonnate per oltre mezz'ora, con le quattro frecce accese, in attesa che l'intensità della grandinata diminuisse e fosse possibile riprendere la marcia in sicurezza.Dopo una giornata di tregua, nonostante l'allerta meteo diramata dalla Protezione Civile, il maltempo ha quindi colpito anche il capoluogo irpino. Nella giornata precedente i fenomeni più intensi avevano interessato soprattutto il Vallo di Lauro e la Valle del Calore, mentre oggi è stata Avellino a fare i conti con un improvviso e violento peggioramento delle condizioni meteorologiche.