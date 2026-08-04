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Vergilius Plus in Campania: ora sarà quasi impossibile correre in auto senza multe

L'obiettivo è migliorare la sicurezza stradale, ridurre gli incidenti causati dall'eccesso di velocità e favorire una guida più responsabile

A cura di Redazione
04 agosto 2026 23:00
Vergilius Plus in Campania: ora sarà quasi impossibile correre in auto senza multe -
Vesuviano e oltre
Cronaca
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Polizia Stradale e Anas hanno introdotto Vergilius Plus, un sistema evoluto per il controllo della velocità media sulle principali arterie stradali e autostradali italiane. Il dispositivo utilizza telecamere con lettura automatica delle targhe e riconoscimento della categoria dei veicoli, monitorando la velocità lungo l'intero tratto controllato. L'obiettivo è migliorare la sicurezza stradale, ridurre gli incidenti causati dall'eccesso di velocità e favorire una guida più responsabile.

Il sistema, omologato e gestito dalla Polizia Stradale, sarà operativo su 36 tratte, per un totale di circa 211 chilometri in entrambe le direzioni di marcia.

Tra le principali strade interessate figurano:

l'Autostrada A2 "Del Mediterraneo" tra Salerno e Buonabitacolo;
la SS1 Aurelia;
la SS7 Quater Domitiana;
la SS309 Romea;
la SS145 Var Sorrentina, nella galleria Santa Maria di Pozzano.

Nel frattempo, il Ministero delle Infrastrutture, Anas e i sindaci della Penisola Sorrentina hanno definito un piano per limitare i disagi dei cantieri durante l'estate. Dal 1° agosto a metà settembre saranno sospesi gran parte dei lavori sulla SS145, mentre da ottobre gli interventi riprenderanno prevalentemente nelle ore notturne (21-6), per ridurre l'impatto sulla circolazione.

Il sottosegretario al Mit Tullio Ferrante ha inoltre annunciato l'aumento degli investimenti per la viabilità della Penisola Sorrentina, che salgono a 5,6 milioni di euro, e la riattivazione del sistema Vergilius nella galleria di Santa Maria di Pozzano.

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