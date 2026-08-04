Vergilius Plus in Campania: ora sarà quasi impossibile correre in auto senza multe

L'obiettivo è migliorare la sicurezza stradale, ridurre gli incidenti causati dall'eccesso di velocità e favorire una guida più responsabile

Polizia Stradale e Anas hanno introdotto Vergilius Plus, un sistema evoluto per il controllo della velocità media sulle principali arterie stradali e autostradali italiane. Il dispositivo utilizza telecamere con lettura automatica delle targhe e riconoscimento della categoria dei veicoli, monitorando la velocità lungo l'intero tratto controllato. L'obiettivo è migliorare la sicurezza stradale, ridurre gli incidenti causati dall'eccesso di velocità e favorire una guida più responsabile.



Il sistema, omologato e gestito dalla Polizia Stradale, sarà operativo su 36 tratte, per un totale di circa 211 chilometri in entrambe le direzioni di marcia.



Tra le principali strade interessate figurano:



l'Autostrada A2 "Del Mediterraneo" tra Salerno e Buonabitacolo;

la SS1 Aurelia;

la SS7 Quater Domitiana;

la SS309 Romea;

la SS145 Var Sorrentina, nella galleria Santa Maria di Pozzano.



Nel frattempo, il Ministero delle Infrastrutture, Anas e i sindaci della Penisola Sorrentina hanno definito un piano per limitare i disagi dei cantieri durante l'estate. Dal 1° agosto a metà settembre saranno sospesi gran parte dei lavori sulla SS145, mentre da ottobre gli interventi riprenderanno prevalentemente nelle ore notturne (21-6), per ridurre l'impatto sulla circolazione.



Il sottosegretario al Mit Tullio Ferrante ha inoltre annunciato l'aumento degli investimenti per la viabilità della Penisola Sorrentina, che salgono a 5,6 milioni di euro, e la riattivazione del sistema Vergilius nella galleria di Santa Maria di Pozzano.