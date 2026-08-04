Forti temporali in Campainia: allagamenti e fango in strada

Le squadre comunali hanno lavorato per liberare le carreggiate da fango e detriti, oltre a controllare e ripristinare il funzionamento delle caditoie

Il peggioramento delle condizioni meteo ha colpito duramente diverse zone dell'Avellinese, con temporali di forte intensità che hanno provocato allagamenti, disagi alla viabilità e interventi di messa in sicurezza. Tra i comuni maggiormente interessati figurano Santo Stefano del Sole e Volturara Irpina, dove pioggia e vento hanno causato numerosi problemi.A Santo Stefano del Sole le precipitazioni, concentrate in poche ore, hanno mandato in crisi il sistema di smaltimento delle acque, provocando allagamenti in alcune strade e criticità nelle aree più vulnerabili. In alcuni punti si sono verificati anche piccoli smottamenti, rendendo necessario l'intervento dei tecnici per verificare la stabilità dei versanti e mettere in sicurezza le zone interessate.Le squadre comunali hanno lavorato per liberare le carreggiate da fango e detriti, oltre a controllare e ripristinare il funzionamento delle caditoie, messe sotto pressione dall'eccezionale quantità d'acqua caduta in un breve arco di tempo.Situazione delicata anche a Volturara Irpina, dove il nubifragio ha interessato gran parte del territorio comunale. Gli accumuli d'acqua hanno creato difficoltà alla circolazione, soprattutto lungo le strade di collegamento con il centro abitato, rallentando il traffico e rendendo più complessi gli spostamenti.A peggiorare il quadro sono state le raffiche di vento, che hanno provocato la caduta di rami e l'ostruzione parziale di alcuni tratti viari. Le piogge insistenti hanno inoltre aumentato le preoccupazioni per la tenuta dei terreni, già fortemente impregnati d'acqua a causa delle precipitazioni dei giorni precedenti.Le amministrazioni locali continuano a monitorare l'evoluzione della situazione, mentre proseguono gli interventi per ripristinare la viabilità e garantire la sicurezza nelle aree maggiormente colpite dal maltempo.