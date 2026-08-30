Gatto immobilizzato e torturato dalla babygang

A rendere ancora più grave la vicenda è la presenza di una registrazione video dell'accaduto

Un episodio di violenza ai danni di un gatto ha suscitato indignazione e preoccupazione a Piano di Sorrento. Secondo quanto riferito da LNDC Animal Protection, l'animale sarebbe stato immobilizzato e sottoposto a una violenza potenzialmente letale.A rendere ancora più grave la vicenda è la presenza di una registrazione video dell'accaduto. La scena, infatti, sarebbe stata ripresa con un telefono cellulare anziché essere immediatamente interrotta. Proprio il filmato potrebbe ora rappresentare un elemento importante per ricostruire quanto avvenuto e individuare le persone coinvolte.La denuncia dell'associazioneL'associazione LNDC Animal Protection ha annunciato di avere presentato una denuncia in relazione all'episodio e di voler seguire il caso anche attraverso il proprio ufficio legale.L'organizzazione chiede che il video venga acquisito dagli investigatori insieme a ogni altro elemento utile alle indagini. L'obiettivo è fare piena luce sull'accaduto, accertare le responsabilità e identificare gli autori della violenza.Al momento, secondo le informazioni diffuse dall'associazione, il gatto sarebbe fortunatamente sopravvissuto. Le sue condizioni rappresentano tuttavia soltanto uno degli aspetti della vicenda, che potrebbe avere anche conseguenze sul piano giudiziario.Il video potrebbe essere decisivoLa presenza delle immagini potrebbe consentire agli investigatori di ricostruire con maggiore precisione la sequenza dei fatti. Il materiale video, se acquisito e ritenuto utilizzabile, potrebbe infatti fornire indicazioni sulle persone presenti, sulle modalità dell'aggressione e sul luogo in cui si sarebbe verificato l'episodio.Per questo LNDC Animal Protection ha sottolineato la necessità che il filmato venga messo a disposizione delle autorità competenti.La vicenda riporta ancora una volta l'attenzione sul tema della tutela degli animali e sulla necessità di segnalare tempestivamente episodi di maltrattamento. In presenza di una situazione di violenza, infatti, è fondamentale informare le autorità e fornire eventuali immagini o testimonianze che possano contribuire all'identificazione dei responsabili.Indagini da approfondireRestano ora da chiarire diversi aspetti dell'accaduto. Saranno gli accertamenti delle autorità a stabilire cosa sia realmente avvenuto, chi abbia partecipato all'episodio e quali responsabilità possano essere attribuite alle persone coinvolte.L'associazione ha fatto sapere che continuerà a seguire la vicenda attraverso i propri legali, con l'obiettivo di tutelare l'animale e chiedere che, qualora vengano accertate responsabilità, si proceda secondo quanto previsto dalla legge.Il caso ha già provocato reazioni di forte indignazione, soprattutto per la brutalità descritta e per il fatto che l'episodio sarebbe stato anche filmato.