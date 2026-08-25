Fugge in scooter, 17enne si schianta contro un muro

Gli agenti lo hanno rintracciato successivamente riverso a terra, ferito, accanto al mezzo

Ha tentato di sfuggire a un controllo della polizia, ma la fuga si è conclusa con un violento incidente. È accaduto nella tarda serata di ieri a Napoli, dove un ragazzo di 17 anni è rimasto gravemente ferito dopo essersi schiantato con lo scooter prima contro un palo dell'illuminazione pubblica e poi contro il muro di cinta di una concessionaria. Il giovane è ora ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Cardarelli, dove è arrivato in codice rosso. Le sue condizioni sono considerate gravi.



L'episodio è avvenuto nella zona di Bagnoli. Gli agenti del commissariato, impegnati nei consueti controlli del territorio, si trovavano nei pressi di un distributore di carburanti in via Scarfoglio quando hanno fermato tre persone che viaggiavano a bordo di due scooter.



Alla vista dei poliziotti, uno dei tre, il 17enne, avrebbe improvvisamente accelerato tentando di allontanarsi. Gli agenti si sono messi all'inseguimento e poco dopo sono riusciti a interrompere la fuga in via Antignana, nei pressi di un ristorante.



La seconda fuga e lo schianto



Quando i poliziotti sono scesi dall'auto di servizio per procedere agli accertamenti, però, il ragazzo è riuscito nuovamente a ripartire con il proprio scooter, facendo perdere ancora una volta le proprie tracce.



La fuga è durata poco. Gli agenti lo hanno infatti rintracciato successivamente riverso a terra, ferito, accanto al mezzo.



Dai primi accertamenti è emerso che il 17enne aveva perso il controllo dello scooter, andando a sbattere violentemente contro un palo dell'illuminazione pubblica. Dopo il primo impatto, il mezzo e il ragazzo hanno terminato la corsa contro il muro di cinta di una concessionaria.



Una dinamica particolarmente violenta, che ha provocato al giovane ferite tali da rendere necessario l'immediato intervento dei soccorritori.



Trasportato in codice rosso al Cardarelli



Il 17enne, che al momento dell'incidente non indossava il casco, è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato d'urgenza all'ospedale Cardarelli di Napoli.



Il ragazzo è arrivato in codice rosso e, a causa della gravità delle lesioni riportate nello schianto, è stato ricoverato in prognosi riservata. Al momento si trova in pericolo di vita.



Gli accertamenti delle forze dell'ordine proseguono per ricostruire nel dettaglio tutte le fasi dell'accaduto, dalla fuga iniziale fino al secondo tentativo di allontanamento e al successivo incidente.