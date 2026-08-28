Finisce in mare con l'auto, ma spacca un finestrino

La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio, ma una delle prime ipotesi è quella di un malfunzionamento dell'impianto frenante

Paura questa mattina a Torre Canne, lungo il litorale di Fasano, nel Brindisino, dove un'automobile è finita improvvisamente in mare con un turista tedesco ancora a bordo. L'uomo, che si trovava in Salento per un periodo di vacanza, è riuscito a mettersi in salvo uscendo dal finestrino della vettura prima che la situazione potesse trasformarsi in una tragedia.Secondo le prime informazioni, il turista aveva lasciato la propria automobile parcheggiata a bordo della strada, nelle vicinanze della costa. Si sarebbe poi addormentato all'interno del veicolo. Poco dopo, però, qualcosa è andato storto e l'auto ha iniziato a muoversi autonomamente, dirigendosi verso il mare.L'auto scivola verso la costaLa dinamica dell'incidente è ancora al vaglio, ma una delle prime ipotesi è quella di un malfunzionamento dell'impianto frenante.Il veicolo, dopo essersi messo in movimento, avrebbe percorso il tratto che separava la strada dalla costa fino a finire direttamente in acqua.Momenti di grande paura per il turista, che si è ritrovato improvvisamente all'interno dell'abitacolo mentre l'automobile entrava in mare.L'uomo, comprendendo il pericolo, è riuscito a reagire rapidamente e a uscire dall'auto attraverso un finestrino, raggiungendo così la salvezza.Nonostante lo spavento, dunque, la vicenda si è conclusa senza conseguenze drammatiche per il turista.I soccorsi a Torre CanneL'allarme ha fatto scattare immediatamente la macchina dei soccorsi.Sul posto sono arrivati i sommozzatori del comando provinciale dei vigili del fuoco di Brindisi, intervenuti per recuperare l'automobile finita in mare e verificare le condizioni dell'area.Presenti anche gli uomini della Guardia costiera, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza e nella gestione dell'intervento.Il recupero del mezzo ha richiesto l'impiego delle squadre specializzate dei vigili del fuoco, considerata la posizione raggiunta dalla vettura dopo essere finita in acqua.L'ipotesi del guasto ai freniTra gli elementi acquisiti nelle prime fasi dell'intervento c'è dunque l'ipotesi di un problema ai freni che avrebbe provocato il movimento incontrollato dell'automobile.Saranno gli ulteriori accertamenti a chiarire con esattezza cosa abbia provocato lo spostamento del veicolo e se vi siano stati altri fattori che abbiano contribuito all'incidente.Il fatto che il turista si fosse addormentato all'interno dell'auto rende ancora più particolare la dinamica: l'uomo non avrebbe avuto modo di prevedere l'improvviso movimento della vettura e si sarebbe accorto del pericolo soltanto quando l'auto aveva già iniziato a dirigersi verso la costa.La sua prontezza nel riuscire a uscire dal finestrino si è rivelata determinante.Paura sul litoraleL'episodio ha richiamato l'attenzione anche delle persone presenti nella zona, dove le operazioni di soccorso e recupero si sono svolte sotto gli occhi di residenti e frequentatori del litorale.Torre Canne, frazione costiera di Fasano, è una delle località maggiormente frequentate durante la stagione estiva e in questi giorni accoglie numerosi turisti.L'incidente avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi, ma il tempestivo intervento del turista ha evitato che la sua permanenza in Salento si trasformasse in una tragedia.Le autorità hanno quindi proceduto con le operazioni necessarie per recuperare la vettura e mettere in sicurezza il tratto interessato.Restano ora da chiarire definitivamente le cause che hanno portato l'auto a muoversi dalla posizione in cui era stata parcheggiata. Gli accertamenti potranno stabilire se il malfunzionamento dei freni sia stato effettivamente all'origine dell'incidente.