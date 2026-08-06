Fiamme nella sede della Regione Campania

Gli accertamenti proseguiranno nelle prossime ore per stabilire con esattezza cosa abbia innescato le fiamme

Momenti di apprensione questa mattina a Palazzo Santa Lucia, sede della Giunta della Regione Campania, dove un principio d'incendio si è sviluppato all'interno di un locale tecnico dell'edificio. L'allarme è scattato nelle prime ore della giornata, ma le fiamme si sono esaurite prima ancora dell'arrivo dei vigili del fuoco, evitando conseguenze più gravi.Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco, che ha effettuato le verifiche di sicurezza e gli accertamenti necessari per escludere ulteriori criticità all'interno della struttura. L'area interessata è stata ispezionata per ricostruire con precisione quanto accaduto e individuare l'origine del principio d'incendio.Al momento le cause del rogo non sono ancora state chiarite. Tra le ipotesi al vaglio vi è quella di un guasto a un impianto tecnico, ma gli accertamenti riguardano anche i materiali presenti nel cantiere allestito all'interno del palazzo, dove sono in corso lavori di riqualificazione della facciata e di ristrutturazione di alcuni ambienti. Nessuna pista viene esclusa fino al completamento delle verifiche tecniche.Non si registrano feriti né persone intossicate e, secondo le prime informazioni, il principio d'incendio è rimasto circoscritto al locale tecnico senza propagarsi ad altri uffici della sede istituzionale della Regione Campania. L'intervento dei vigili del fuoco si è concentrato principalmente sulle operazioni di controllo e sulla messa in sicurezza dell'area interessata.Gli accertamenti proseguiranno nelle prossime ore per stabilire con esattezza cosa abbia innescato le fiamme e verificare se l'episodio sia riconducibile a un guasto accidentale oppure alle attività del cantiere attualmente operativo all'interno di Palazzo Santa Lucia.